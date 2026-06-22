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Чому КАБи знову долітають до Харкова та чи є вихід – думка військового

Події 10:45   22.06.2026
Оксана Горун
Чому КАБи знову долітають до Харкова та чи є вихід – думка військового

Раніше захисники України знайшли контрміру, завдяки якій ЗС РФ більше не могли бити авіабомбами по Харкову, але ситуація змінилася. Що відбувається, пояснив Данило Акуленко – начальник пункту управління полку безпілотних систем “KRAKEN 1654”.

Свого часу противник майже безперешкодно завдавав ударів по місту. Згодом ми знайшли контрміру, яка створила умови, за яких ворог фактично втратив можливість діставати до Харкова цим засобом ураження. Але час минає, і судячи з усього, противник вкотре адаптувався та починає знову нарощувати свій вогневий вплив на місто. Втім, це знову питання часу, коли ми знайдемо вихід і з цієї ситуації. Найбільший жах полягає в тому, що в нашому випадку час вимірюється людськими життями“, – написав Акуленко в телеграмі.

В аналізі, що передував цьому повідомленню, військовий зазначив, що у війні сторони завжди адаптивні, тобто на кожну міру завжди знаходиться контрміра.

“Тренд кінця весни 2026 року – удари Middle Strike по логістичних маршрутах, які створюють значні проблеми противнику на оперативній глибині. Водночас противник не сидить склавши руки та вже сьогодні суттєво нарощує вогневий контур, який тепер складається з МВГ, використовуючи позитивний український досвід та аналогічні засоби малого ППО”, – навів приклад Акуленко.

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Нагадаємо, за минулий тиждень по Харкову та найближчому передмістю кілька разів прилітали російські авіабомби, чого не було з січня 2026 року. Удари в місті зосередилися в районі Холодної гори. Загинули двоє чоловіків (один – від удару по складському підприємству, другий – під завалами двоповерхового будинку). Також КАБи долетіли до однієї з найважливіших ТЕЦ регіону неподалік селища Подвірки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 10:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше захисники України знайшли контрміру, завдяки якій ЗС РФ більше не могли бити авіабомбами по Харкову, але ситуація змінилася".