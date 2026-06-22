FPV-дрони атакували багатоповерхівки в Харкові – прокуратура (відео)

Вночі 22 червня в Харкові стався новий “приліт” російського FPV-дрона. Під ударом був Шевченківський район.

“За даними слідства, вночі 22 червня ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі м. Харкова. Пошкоджено скління квартир. Напередодні, 21 червня орієнтовно о 19:35, ще один російський FPV-дрон поцілив у багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі та вікна”, – повідомила Харківська обласна прокуратура.

Минулої доби, виходячи з даних прокуратури, саме FPV-дрони були основною зброєю російського терору проти цивільних на Харківщині. Ударом такого БпЛА поранені дві жінки та чоловік у селі Підлиман Ізюмського району. У селі Шевченкове Перше Чугуївського району через влучання FPV тяжких поранень зазнав 75-річний чоловік. Він помер у дорозі до лікарні.

Загроза російських FPV-дронів у Харківській області наростає. Повідомлення про атаки на цивільних надходять фактично щодня. Інститут вивчення війни вже назвав те, що відбувається, “сафарі на людей”. Ми детально аналізували ситуацію в огляді. Поява FPV на вулицях Харкова стає все більш реальним приводом для занепокоєння. 19 червня зафіксували перший удар по автівці на дорозі в місті (в районі П’ятихаток), водій загинув.