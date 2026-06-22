FPV-дроны атаковали многоэтажки в Харькове — прокуратура (видео)

Ночью 22 июня в Харькове произошел новый «прилет» российского FPV-дрона. Под ударом был Шевченковский район.

«По данным следствия, ночью 22 июня вражеский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова. Поврежден остекление квартир. Накануне, 21 июня, ориентировочно в 19:35, еще один российский FPV-дрон попал в многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. В результате удара поврежден фасад здания и окна», — сообщила Харьковская областная прокуратура.

За минувшие сутки, исходя из данных прокуратуры, именно FPV-дроны были основным оружием российского террора против гражданских на Харьковщине. Ударом такого БпЛА ранены две женщины и мужчина в селе Подлиман Изюмского района. В селе Шевченково Первое Чугуевского района из-за попадания FPV тяжелые ранения получил 75-летний мужчина. Он умер по пути в больницу.

Угроза российских FPV-дронов в Харьковской области нарастает. Сообщения об атаках на гражданских поступают фактически ежедневно. Институт изучения войны уже назвал происходящее «сафари на людей». Мы подробно анализировали ситуацию в обзоре. Появление FPV на улицах Харькова становится все более реальным поводом для беспокойства. 19 июня зафиксирован первый удар по автомобилю на дороге в городе (в районе Пятихаток), водитель погиб.