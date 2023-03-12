В Харькове неизвестные закрасили лицо Ярославскому на мурале у «Металлиста»

В Харькове бизнесмен, обещавший возродить легендарный футбольный клуб и продать яхту, чтобы отстроить город, за время войны, похоже, утратил любовь местных жителей.

Фото мурала на улице Плехановской, где бизнесмену Александру Ярославскому «неизвестные патриоты» закрасили лицо, опубликовал паблик «Ретро футбол Украина».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚽️🇺🇦Ретро футбол Україна (@retrofootball.ukraine)

«Выдающийся по своей кринжовости мурал, посвященный себе Александром Ярославским, наконец-то раскрасили неизвестные патриоты города Харькова. Так более абалденно», — подписали футбольные фанаты результат деятельности харьковчан.

Сам процесс «закрашивания Ярославского» ранее публиковали местные telegram-каналы.

Мурал с изображением бизнесмена Александра Ярославского находится на здании по ул. Плехановская, 63. Огромное изображение нарисовали в 2021 году, когда Ярославский «триумфально» возвращался в кресло президента харьковского «Металлиста» и обещал возродить клуб. Уже тогда такое художественное решение вызвало неоднозначные реакции.

«Самое банальное, что звучит в голове – это возвращение можно было сделать нормально, а не так вульгарно», — прокомментировал, в частности, у себя на странице в facebook ведущий «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

Напомним, в январе 2023 года украинские спортивные СМИ опубликовали информацию о том, что Александр Ярославский прекратил финансировать ФК «Металлист».

«То, что я слышал – Ярославский сейчас никак не финансирует, они действительно ищут деньги», — заявил спортивный журналист и комментатор Роберто Моралес.

Также пока нет информации об успешной продаже Александром Ярославским яхты Kaiser, деньги от которой он обещал направить на восстановление Харькова. Более того, с сайта брокерской компании Worth Avenue Yachts исчезло объявление о продаже яхты.