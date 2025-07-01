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Юбилей Горяинова: футбольный матч состоялся на стадионе «Металлист» в Харькове

Спорт 21:44   01.07.2025
Елена Нагорная
Юбилей Горяинова: футбольный матч состоялся на стадионе «Металлист» в Харькове Фото: пресс-служба ХОВА

К 50-летнему юбилею легендарного вратаря Александра Горяинова в Харькове состоялся товарищеский матч между ветеранами ФК «Металлист» и воспитанниками Харьковского профессионального колледжа спорта 2010 года рождения.

Александр Горяинов — герой харьковского спорта: сыграл более 500 матчей в составе «Металлиста» и установил рекордную «сухую» серию чемпионата Украины — 943 минуты без пропущенных мячей, пишет пресс-служба ХОВА.

Праздничное товарищеское противостояние состоялось на стадионе «Металлист». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу ветеранов, передает пресс-служба горсовета.

По случаю юбилея мэр Игорь Терехов вручил Горяинову почетную грамоту горсовета.

«Скажу откровенно: таких радостных эмоций, как сейчас, я не испытывал очень давно. Сегодняшний матч — символический мост между поколениями. Мы видим, что Харьков остается футбольным городом, и этот матч — тому свидетельство. Я благодарен каждому, кто вышел на поле, кто поддерживает спорт в нашем городе. И особенно хочу поздравить Александра Горяинова — настоящую легенду, человека, который подарил нам столько побед», — сказал Терехов.

Почетную грамоту Министерства молодежи и спорта Украины вручил Горяинову начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Александр Горяинов остается верным Харькову, воспитывает новое поколение спортсменов и продолжает творить будущее нашего спорта», — подчеркнул Синегубов.

Футбол на стадионе "Металлист" в Харькове 1 июля 2025 года
Фото: пресс-служба ХОВА
Футбол на стадионе "Металлист" в Харькове 1 июля 2025 года
Фото: пресс-служба ХОВА
Футбол на стадионе "Металлист" в Харькове 1 июля 2025 года
Фото: пресс-служба ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 21:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 50-летнему юбилею вратаря Александра Горяинова состоялся товарищеский матч между ветеранами ФК «Металлист» и воспитанниками Харьковского профессионального колледжа спорта.".