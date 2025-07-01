Юбилей Горяинова: футбольный матч состоялся на стадионе «Металлист» в Харькове
К 50-летнему юбилею легендарного вратаря Александра Горяинова в Харькове состоялся товарищеский матч между ветеранами ФК «Металлист» и воспитанниками Харьковского профессионального колледжа спорта 2010 года рождения.
Александр Горяинов — герой харьковского спорта: сыграл более 500 матчей в составе «Металлиста» и установил рекордную «сухую» серию чемпионата Украины — 943 минуты без пропущенных мячей, пишет пресс-служба ХОВА.
Праздничное товарищеское противостояние состоялось на стадионе «Металлист». Матч закончился со счетом 4:1 в пользу ветеранов, передает пресс-служба горсовета.
По случаю юбилея мэр Игорь Терехов вручил Горяинову почетную грамоту горсовета.
«Скажу откровенно: таких радостных эмоций, как сейчас, я не испытывал очень давно. Сегодняшний матч — символический мост между поколениями. Мы видим, что Харьков остается футбольным городом, и этот матч — тому свидетельство. Я благодарен каждому, кто вышел на поле, кто поддерживает спорт в нашем городе. И особенно хочу поздравить Александра Горяинова — настоящую легенду, человека, который подарил нам столько побед», — сказал Терехов.
Почетную грамоту Министерства молодежи и спорта Украины вручил Горяинову начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Александр Горяинов остается верным Харькову, воспитывает новое поколение спортсменов и продолжает творить будущее нашего спорта», — подчеркнул Синегубов.
Читайте также: «Таких ребят будет очень много»: команда по ампфутболу появилась в Харькове 📹
Новости по теме:
- Категории: Спорт, Харьков; Теги: горяинов, металлист, новости Харькова, спорт, футбол;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Юбилей Горяинова: футбольный матч состоялся на стадионе «Металлист» в Харькове»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К 50-летнему юбилею вратаря Александра Горяинова состоялся товарищеский матч между ветеранами ФК «Металлист» и воспитанниками Харьковского профессионального колледжа спорта.".