«Таких ребят будет очень много»: команда по ампфутболу появилась в Харькове 📹

Ветераны с ампутациями объединились в первую в Харькове команду по ампфутболу, то есть футболу на костылях. Такие команды появляются по всей Украине и присоединяются к проекту «Ліга дужих» Украинской ассоциации футбола. После подготовки харьковчане планируют участвовать в выездных матчах. Новую ветеранскую команду поприветствовал легендарный украинский голкипер Александр Горяинов.

Двух недавно еще не знакомых молодых ветеранов полномасштабной войны объединил общий опыт.

Александр Лубский, ветеран, планирует играть в ампфутбол

Это мой друг. Он меня сюда привел, он меня в зал привел. Мы с ним встретились случайно в метро. Он ко мне подошел, говорит, посмотри, у меня нет двух. Я говорю, а у меня нет одной.

Сейчас Саша — парень на двух протезах, который уверенно набивает мяч — знакомит своего тезку и нового товарища с футболом.

Александр Лубский, ветеран, планирует играть в ампфутбол

Я не футболист, я никогда мяч не пинал даже. Для меня это новое полностью. Но, я думаю, у меня получится. Ребята помогут, расскажут, покажут. Сегодня я в наблюдающих.

Также новый друг знакомит Сашу с Харьковом. Сюда парень приехал из города на Днепропетровщине, в котором становится все опаснее из-за обстрелов. Саша с 2017 года служил по контракту, а травму получил летом 23-го.

Александр Лубский, ветеран, планирует играть в ампфутбол

Были мы в Донецкой области. Должны были закрепиться под селом Старомайорское. Отбили орков, но шальной 120-й миномет попал прямо в нашу группу. 12 часов не могли вынести меня, но все-таки ребята молодцы. Я был очень сложный. У меня инфекция вследствие того, что 12 часов был турникет. Я вышел из больницы на протезе. Ну, 25 лет — молодой, выкарабкался. Состояние боевое.

Его товарищ Саша по действующим ныне в Украине правилам ампфутбола, то есть футбола на костылях, не может быть игроком. Так как потерял обе ноги. Зато он может быть тренером.

Александр Тебеньков, ветеран, будущий тренер по ампфутболу

Я никогда им не был, но это очень хотелось. Особенность в том, что когда команда играет, у них есть дух, понимаете? Люди просто очень ценятся за то, что они играют. Это просто не такой футбол, как обычный. Я играл раньше, до ранения, за ФК «Меркурий». Это сборная футболистов, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Правила ампфутбола значительно отличаются от обычного.

Виталий Манько, менеджер по развитию проекта «Ліга дужих» Украинской ассоциации футбола

Шесть полевых игроков и один вратарь. Полевые игроки имеют или ампутацию, или нарушение функции одной из конечностей. То есть ноги. Вратари имеют нарушение функции или ампутацию руки. Матч длится два тайма по 20 минут с перерывом, поле 60 на 40, ворота 2 на 5. В ампфутболе есть возможность делать безграничное количество замен и возможны обратные замены. Ребята могут меняться, передыхать и снова выходить на площадку.

Все больше мужчин с ампутациями. Все больше команд по ампфутболу появляется в Украине.

Виталий Манько, менеджер по развитию проекта «Ліга дужих» Украинской ассоциации футбола

На зимнем кубке было пять команд, которые принимали участие. На весеннем кубке будет уже семь команд. В планах у нас начать чемпионат Украины где-то с сентября 2025 года, в котором, мы планируем, примет участие уже восемь команд. Но это команды, которые готовы к соревновательному процессу.

Чтобы быть готовыми к соревнованиям, нужно тренироваться минимум три месяца. В Харькове же только создают команду. Инициатива принадлежит Владимиру Ляху. В начале марта он посетил первый сбор украинской сборной по ампфутболу, которая, кстати, потом одержала победу в матче с бельгийцами, — и уже через две недели собрал ребят в Харькове.

Владимир Лях, инициатор создания команды по ампфутболу в Харькове

Мы наращиваем свои силы. Сейчас у нас уже есть 11 ребят. Сегодня на вторую тренировку пришло шесть человек в связи с тем, что есть несколько, которые заболели, к сожалению, и есть те, которые еще проходят реабилитацию.

«Ліга дужих» финансирует весь соревновательный процесс, а вот подготовительный должны обеспечивать на местах. А это аренда поля, работа тренеров игроков и отдельно вратарей, присутствие медика-реабилитолога или «скорой» на каждой тренировке, вторичная реабилитация игроков, в частности массажи. Расходы взяли на себя меценаты и организации, неравнодушные к развитию ветеранского спорта.

Андрей Руденко, депутат Харьковского горсовета

Выездные моменты будут однозначно. Раз в месяц. У нас, грубо говоря, есть еще около десяти команд. Вот это вот все мы с вами должны обколесить.

Поддержать ветеранов пришел легендарный харьковский голкипер Александр Горяинов. Его поставили на ворота и он принимал первые удары будущих футболистов.

Александр Горяинов, экс-голкипер харьковского «Металлиста» и сборной Украины

Ребята просто молодцы, просто красавцы. Больше не я, пожалуй, их вдохновляю, а они нас вдохновляют. Они несокрушимые. Били так, что аж руки болят. Я думаю, что я буду вдохновляться их энергией, потому что они реально красавцы.

Александр Лубский, ветеран, планирует играть в ампфутбол

Интересно будет. Этот спорт нужно продвигать, потому что таких ребят будет очень много. Надо им показать, что не следует падать духом. Ребята, все будет хорошо, нормально. С поддержкой, тем более круг общения такой, что мы все одинаковые, то и стесняться не нужно. Нужно показывать это, чтобы люди знали, что мы, можно сказать, мини-герои.