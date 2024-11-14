Магазин цветов и концерты: какой бизнес хотят создать военные в Харькове

Прошел российский плен, искал себя на гражданке и в конце концов создал бизнес, а теперь помогает на пути к собственному делу другим бойцам, которые возвращаются с фронта. Все это о ветеране-предпринимателе из Харькова Владимире Ляхе. Он не только учит побратимов составлять грантовые заявки на получение денег от донорских организаций, но и убеждает, что возможностей для развития — много, нужно только поверить.

Владимир Лях, ветеран, предприниматель

После Иловайска я попал в плен, после обмена вернулся домой, это еще в 2014-м году. И после этого я искал себя.

До фронта и плена Владимир работал в метрополитене — там и получил повестку. Но после возвращения продолжать работу в тоннеле не мог, потому что еще не восстановился физически. В отделе бюджетирования подземки продержался всего год, а потом увлекся системами безопасности. Получал опыт на фирме, но работать на кого-то и на себя — совсем разные вещи.

Владимир Лях, ветеран, предприниматель

Когда видели, что в 20-25 лет люди получают удостоверение ветерана, у них ассоциация была, что такой молодой, а уже ветеран. Когда при трудоустройстве на работу ты показываешь это удостоверение, на тебя как-то так со страхом смотрели.

Поэтому в 2020-м Владимир открыл собственную фирму, когда началась полномасштабная — волонтерил, а в прошлом году решил возобновить бизнес. После двухмесячной учебной программы ветеран составил свою первую грантовую заявку на портале «Дія» и получил четверть миллиона гривен от государства.

Владимир Лях, ветеран, предприниматель

У вас двое работников? — Сейчас да, но я буду расширяться. Мне удалось написать пять грантовых заявок от различных доноров, от Украинского ветеранского фонда, от «єРоботи», от Helvetas на общую сумму 2 млн грн привлечения в свой бизнес.

Получив такой опыт, Владимир выбрал путь помощи другим ветеранам.

Владимир Лях, ветеран, предприниматель

Когда я им говорю, что есть гранты, можно брать, открывать собственное дело, они говорят, что это что-то, или надо взятку занести, или их дают только для своих. То есть они не верят в это, что есть такие программы.

Бизнесы ветеранов интересуют разные. Чаще всего это СТО и разработка дронов.

Владимир Лях, ветеран, предприниматель

У меня есть ветеран, который всегда мечтал открыть свою кофейню. Ему на сегодняшний день за 50, и он хочет эту мечту воплотить в жизнь. Также есть ветеран, который хочет открыть свой цветочный магазин.

Владимир обучает ветеранов два месяца и пока только один его подопечный составил и подал заявку. Поражает то, что просто с фронта.

Владимир Лях, ветеран, предприниматель

Еще не демобилизовался, воюет. У него есть желание оттуда писать, потому что он верит, что победа будет в ближайшее время. Говорит, что скоро вернется и будет заниматься своим собственным делом. То есть организовывать концертные мероприятия, техническую организацию, подготовку и проведение этих мероприятий.

Владимир консультирует ветеранов индивидуально. Но приглашает и на групповые бесплатные курсы для предпринимателей и будущих бизнесменов. Здесь не разделяют гражданских и ветеранов. Все учатся вместе.

Александр Чумак, президент ОО «Ассоциация частных работодателей»

Это дает возможность, во-первых, использовать самые современные инструменты для развития бизнеса. Во-вторых, особенно для ветерана это важно, это постепенная социализация и возвращение в общество, потому что он здесь общается, и наши курсы, по сути, это психологическая реабилитация для человека. У нас много примеров ветеранов, которые приходят, мы видим, насколько они отстранены. Им, разумеется, достаточно сложно возвращаться в мирную жизнь.

Посещать такие курсы можно трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. По вторникам и четвергам проходят факультативы. Подробнее о бизнес-курсах можно узнать в ОО «Ассоциация частных работодателей».