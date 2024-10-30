Из ада к мирной жизни: как в Харькове ветераны помогают побратимам (видео)

Адаптация бойцов, вернувшихся с фронта, к мирной жизни. Эту миссию взял на себя общественный союз «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова», недавно возобновивший работу. Среди его членов — бывшие военные, которые говорят: «Только брат поймет брата». С какими проблемами сталкиваются на гражданке защитники, прошедшие ад «на нуле» или в российском плену? Какую модель поддержки ветеранов они предлагают? Обо всем этом в репортаже МГ «Объектив».

Дмитрий, член ОС «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова»

После войны с гражданскими трудно найти общий язык. Не понимают, что мы прошли. Не чувствуют. Для них это где-то там. А когда я общаюсь с побратимами, мы можем посмотреть друг на друга и ничего не говорить, и уже понимаем, в чем сложность.

Дмитрий служил в харьковской 92-й бригаде. С 2019-го по контракту. За три недели до полномасштабной войны он закончился, но защитник вернулся в армию как доброволец. В прошлом году он уволился со службы по состоянию здоровья.

Дмитрий, член ОС «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова»

Почти год не мог себя найти. Сидишь и думаешь, чтобы вернуться назад, а здоровье уже не позволяет. Потому что там вторая семья. Таксовал, пытался заниматься грузоперевозками, но военное положение, людей немного в Харькове, ничего не получается. Вот, ошивался дома, ничего не делал.

Найти себя помог добрый поступок. Когда месяц назад недалеко от дома Дмитрия упал российский боеприпас, он оказывал помощь раненым. Там ему дали контакты Ассоциации ветеранов, и теперь у него есть цель: помогать братьям. История организации берет начало в 2017-м. Тогда это были ветераны АТО и ООС.

Денис Семенюк, председатель ОС «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова»

Нашей целью была одна идея — помочь нашим побратимам. Это трудоустройство, адаптация к мирной жизни. Чтобы наши ребята не заглядывали в рюмку.

С началом большой войны почти все члены организации ушли на фронт. 90% уже нет в живых. Когда Денис уволился из 92-й — также по состоянию здоровья, то решил продолжить дело. Пятидесяти ветеранам уже помогли. На рассмотрении около двадцати вопросов. Из них шесть — по трудоустройству. Подавляющее большинство бойцов, которые сейчас увольняются, являются инвалидами войны. И они не могут выполнять физически сложную работу.

Денис Семенюк, председатель ОС «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова»

Не каждый работодатель готов принять на себя инвалида войны, который имеет ПТСР, он контужен, и контузия не одна. К сожалению, наше Министерство обороны не фиксирует все контузии, это негласный запрет. Если взять 2022 год, 2023-й, вместо контузии нам писали баротравму. Если три или более контузий, то человек имел право списаться из рядов ВСУ. Поэтому и перестали это ставить.

Четырех ветеранов уже трудоустроили.

Денис Семенюк, председатель ОС «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова»

Один у нас пошел на мойку. Трое у нас водители, двое работают на тракторе, один — на машине. Увольняется очень мало людей. К сожалению, высшее образование имеют 2-3%. В основном у нас среднее техническое образование, до бакалавра — это потолок.

Нуждаются ветераны и в консультациях по юридическим вопросам. У кого-то есть незакрытый кредит или неуплаченные штрафы, кто-то не знает, как получить соцвыплаты. У кого-то есть вопросы по коммуналке. В одном из кабинетов принимает адвокат, приходит психолог. Крайне болезненными называют вопросы людей, которые возвращаются из плена.

Денис Семенюк, председатель ОС «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова»

Бывает, что слушаешь, смотришь документы — и не веришь, что в этом государстве живешь. Мужчина был в своей части, когда недофедерация напала на наше государство. Часть не дала возможности нормально выйти с оккупированной территории, он попал в плен. Потом, когда его вернули из плена, ему дали пару бумаг и сказали «до свидания». Его город, где его документы, под оккупацией. Сейчас он не может доказать, что он — это он. Часть от него открещивается. Ни выплат, ничего. Человек на улице сам по себе и не знает, куда бежать.

В Ассоциации говорят: пока преимущественно ветераны являются для побратимов мостиком между военной и мирной жизнью. Но не хотят, чтобы это было исключительно их функцией.

Денис Семенюк, председатель ОС «Ассоциация ветеранов АТО и патриотов Украины г. Харькова»

Помощник ветерана, такой проект. В настоящее время наша власть не понимает, что помощник ветерана должен быть ветераном. Социальный работник, который помогал обычному нашему гражданину, не поможет человеку, который прошел ад. Должны быть институты на уровне государства, в которых будут опираться на ветеранов, которых будут обучать, чтобы они могли помогать своему побратиму. Вопрос каждого бойца — это доверие. Если у бойца нет доверия к власти, к работнику социальной политики, то он туда не пойдет.

Владимир Протопопов, председатель общественного объединения ветеранов войны и патриотов Холодногорского района

Я лично сталкивался с такой сложностью, как вакуум между властью, между теми организациями, которые предоставляют услуги, и ветеранами. Мой сосед вернулся после ранения. Я спрашиваю его: «Ты знаешь о том, что у тебя есть такие и такие льготы?» Он говорит: «Нет, никто это не рассказывал». Я говорю: «Ты должен сделать такие действия, получить такое, такое, такое». Мы не можем сказать, что государство ничего не делает. Некоторые наши министерства, ведомства, некоторые службы, они сейчас делают то, что они делают первый раз. Понимаете? Мы все переживаем это первый раз.

Протопопов соглашается, что государство должно готовить помощников ветеранов из числа ветеранов. А поддержка должна начинаться сразу после увольнения со службы. Представители ТЦК могут предоставлять некую «дорожную карту» — куда идти и что делать дальше.

Владимир Протопопов, председатель общественного объединения ветеранов войны и патриотов Холодногорского района

Есть такая брошюра. Это областная администрация делала, но идею подавал один из представителей нашего ветеранского сообщества. Когда за день десять ветеранов возвращаются, то можно пообщаться. Но когда их будет тысяча, мы понимаем, что не можем такому количеству все хорошо рассказать. Поэтому должна быть агитация, плакаты, сайты.

Также по всей Украине должны быть созданы государственные ветеранские пространства, говорит Протопопов. Этот проект уже реализовали в нескольких областях.

Владимир Протопопов, председатель общественного объединения ветеранов войны и патриотов Холодногорского района

Ветеран — не пенсионер. Не человек, который нуждается в опеке. Нам скажут, что ветеран должен адаптироваться к обществу. Нет, это общество должно адаптироваться к ветерану. Потому что благодаря этому ветерану наше общество существует в том виде, в котором оно сейчас есть. А не в виде какой-то провинции РФ. Если человек вернулся с войны, он никогда не возвращается тем человеком, каким он на эту войну пошел. Видеть то, что видели ребята, пережить то, что ребята пережили, это оставляет такой рубец на всю жизнь. И поэтому общество должно адаптироваться к ветерану и относиться к нему с уважением и пониманием.

Недавно организация получила грант на спортивную реабилитацию — развитие футбольного клуба «Меркурий». В планах также — возобновление работы спортзала.