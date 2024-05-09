Ветеранов Харьковщины бесплатно научат, как запустить собственный бизнес
Ветераны Харьковщины получат практические советы по запуску собственного дела в рамках образовательного курса от Bureau of Investment Programs.
Ведущие эксперты по рекламе, финансам, проектному менеджменту, привлечению грантовых денег проведут семинары и индивидуальные консультации для ветеранов, а также предпринимателей Чугуевской и Чкаловской ОТГ, уже имеющих свой бизнес.
Вся учебная программа состоит из более 50 уникальных семинаров плюс индивидуальные консультации, чтобы поддержать ветеранов, которые думают запускать собственное дело. Будут консультации и для уже работающих предпринимателей: владельцев микро, малого и среднего бизнеса (как оставшихся в своих домах, так и перемещенных). Участие в программе бесплатное.
“Харьковская область – это 18% от всех убытков и разрушений Украины, или примерно $28 млрд прямых потерь. Мы понимаем, что ситуация в громадах области непростая – света и связи часто нет. Экономика сильно пострадала. Но здесь продолжает работать малый и средний бизнес, есть разрушенный бизнес, нуждающийся в восстановлении. И конечно этим предпринимателям нужна поддержка, финансирование и бесплатные эксперты по маркетингу, финансам, грантам, которые помогут найти возможности для развития их бизнеса даже в такие трудные времена. Напомню, что работающий бизнес позволяет платить зарплату нашим военным и закупать оружие. Этот учебный проект поможет вернувшимся с фронта ветеранам открыть собственный бизнес. Верю в предпринимательское дарование украинцев и имею возможность в рамках учебной программы помочь нашим ветеранам запустить собственное дело», — говорит Александр Бондаренко, управляющий партнер Bureau of Investment Programs.
Ветераны, желающие запустить собственное дело, и предприниматели Чугуевской и Чкаловской громад Харьковщины получат полезную информацию о следующем:
✔️Как начать собственный бизнес?
✔️Правительственные гранты «еРабота»
✔️Предпринимательство в сфере услуг и пищевой промышленности
✔️Привлечение инструментов финансирования и грантов
✔️Принципы работы сельского хозяйства
✔️Как работает агробизнес
✔️Стратегии маркетинга и развития экспорта
✔Этот проект осуществляется при поддержке Фонда «Партнерство за сильную Украину», финансируемого правительствами Великобритании, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Справка:
Фонд «Партнерство за сильную Украину» (ФПСУ) — это донорская программа, финансируемая правительствами Великобритании, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции. При совместной поддержке правительства Украины и правительств-партнеров Фонд реализует проекты, в первую очередь, на деоккупированных и прифронтовых территориях, направленных на усиление устойчивости Украины перед российской агрессией.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бизнес, ветеран, обучение, семинар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 17:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ветераны Харьковщины получат практические советы по запуску собственного дела в рамках образовательного курса от Bureau of Investment Programs.".