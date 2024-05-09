Ветеранов Харьковщины бесплатно научат, как запустить собственный бизнес

Ветераны Харьковщины получат практические советы по запуску собственного дела в рамках образовательного курса от Bureau of Investment Programs.

Ведущие эксперты по рекламе, финансам, проектному менеджменту, привлечению грантовых денег проведут семинары и индивидуальные консультации для ветеранов, а также предпринимателей Чугуевской и Чкаловской ОТГ, уже имеющих свой бизнес.

Вся учебная программа состоит из более 50 уникальных семинаров плюс индивидуальные консультации, чтобы поддержать ветеранов, которые думают запускать собственное дело. Будут консультации и для уже работающих предпринимателей: владельцев микро, малого и среднего бизнеса (как оставшихся в своих домах, так и перемещенных). Участие в программе бесплатное.

“Харьковская область – это 18% от всех убытков и разрушений Украины, или примерно $28 млрд прямых потерь. Мы понимаем, что ситуация в громадах области непростая – света и связи часто нет. Экономика сильно пострадала. Но здесь продолжает работать малый и средний бизнес, есть разрушенный бизнес, нуждающийся в восстановлении. И конечно этим предпринимателям нужна поддержка, финансирование и бесплатные эксперты по маркетингу, финансам, грантам, которые помогут найти возможности для развития их бизнеса даже в такие трудные времена. Напомню, что работающий бизнес позволяет платить зарплату нашим военным и закупать оружие. Этот учебный проект поможет вернувшимся с фронта ветеранам открыть собственный бизнес. Верю в предпринимательское дарование украинцев и имею возможность в рамках учебной программы помочь нашим ветеранам запустить собственное дело», — говорит Александр Бондаренко, управляющий партнер Bureau of Investment Programs.

Ветераны, желающие запустить собственное дело, и предприниматели Чугуевской и Чкаловской громад Харьковщины получат полезную информацию о следующем:

✔️Как начать собственный бизнес?

✔️Правительственные гранты «еРабота»

✔️Предпринимательство в сфере услуг и пищевой промышленности

✔️Привлечение инструментов финансирования и грантов

✔️Принципы работы сельского хозяйства

✔️Как работает агробизнес

✔️Стратегии маркетинга и развития экспорта

✔Этот проект осуществляется при поддержке Фонда «Партнерство за сильную Украину», финансируемого правительствами Великобритании, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Справка:

Фонд «Партнерство за сильную Украину» (ФПСУ) — это донорская программа, финансируемая правительствами Великобритании, Канады, Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Швейцарии и Швеции. При совместной поддержке правительства Украины и правительств-партнеров Фонд реализует проекты, в первую очередь, на деоккупированных и прифронтовых территориях, направленных на усиление устойчивости Украины перед российской агрессией.

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