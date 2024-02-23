Мемориальные доски четырем погибшим защитникам открыли в школах Харькова

Павших героев почтили в школах, где они раньше учились, сообщили в мэрии Харькова.

В Харьковском лицее №57 и Харьковской гимназии №67 (Холодногорский район) открыли мемориальные доски погибшим защитникам – Герою Украины Тарасу Гурьеву и заместителю командира взвода 72-й отдельной механизированной бригады «Черные Запорожцы» Олегу Носатюку.

В Харьковском лицее №54 Новобаварского района открыли мемориальные доски погибшим защитникам Украины Вадиму Манько и Дмитрию Кочеткову.

Вадиму Маньке (позывной – Омут) присвоено звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» (посмертно). Бывшая улица Чкалова в Киевском районе носит имя Вадима Манько.

Дмитрий Кочетков вступил в полк «Азов» в 2015 году. На комбинате «Азовсталь» в Мариуполе занимался медицинской эвакуацией раненых. Награжден отличием Президента Украины «За участие в Антитеррористической операции», медалями «Защитнику Мариуполя», «Широкинская операция», «За ранение в бою», «Ветеран войны»

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