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Две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в школах Харькова

Общество 18:39   22.02.2024
Оксана Якушко
Две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в школах Харькова

Лицеи Харькова №38 и №85 увековечили память погибших бывших учеников, сообщает мэрия.

В Харьковском лицее №38 Немышлянского района открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Александру Синельникову. В мероприятии приняли участие родственники павшего воина, друзья, собратья, педагоги.

Александр Синельников (позывной – Сокол) родился 24 января 1998 года. Участвовал в обороне города Ахтырки и Бахмута, в контрнаступлении на Харьковщине. Погиб 30 ноября 2022 года недалеко от Соледара.

В Харьковском лицее №85 (Индустриальный район) открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Сергею Цымбалюку. На открытие доски пришли родители погибшего, друзья, собратья, педагоги, жители района.

Сергей Цымбалюк родился 11 июля 1976 года. Участвовал в обороне Харькова. Погиб 7 июля 2022 в селе Дементиевка Харьковского района.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 18:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лицеи Харькова №38 и №85 увековечили память погибших бывших учеников, сообщает мэрия.".