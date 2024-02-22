Две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в школах Харькова
Лицеи Харькова №38 и №85 увековечили память погибших бывших учеников, сообщает мэрия.
В Харьковском лицее №38 Немышлянского района открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Александру Синельникову. В мероприятии приняли участие родственники павшего воина, друзья, собратья, педагоги.
Александр Синельников (позывной – Сокол) родился 24 января 1998 года. Участвовал в обороне города Ахтырки и Бахмута, в контрнаступлении на Харьковщине. Погиб 30 ноября 2022 года недалеко от Соледара.
В Харьковском лицее №85 (Индустриальный район) открыли мемориальную доску погибшему защитнику Украины Сергею Цымбалюку. На открытие доски пришли родители погибшего, друзья, собратья, педагоги, жители района.
Сергей Цымбалюк родился 11 июля 1976 года. Участвовал в обороне Харькова. Погиб 7 июля 2022 в селе Дементиевка Харьковского района.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 18:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лицеи Харькова №38 и №85 увековечили память погибших бывших учеников, сообщает мэрия.".