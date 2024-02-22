Live
  • Чт 22.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.62
  • EUR 41.72

Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова

Суспільство 18:39   22.02.2024
Оксана Якушко
Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова

Ліцеї Харкова №38 та №85 увічнили пам’ять загиблих колишніх учнів, повідомляє мерія. 

У Харківському ліцеї №38 Немишлянського району відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові України Олександру Сінельнікову. У заході взяли участь родичі полеглого воїна, друзі, побратими, педагоги.

Олександр Сінельніков (позивний – Сокіл) народився 24 січня 1998 року. Брав участь в обороні міста Охтирка та міста Бахмут, у контрнаступі на Харківщині. Загинув 30 листопада 2022 року неподалік Соледару.

У Харківському ліцеї №85 (Індустріальний район) відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові України Сергію Цимбалюку. На відкриття дошки прийшли батьки загиблого, друзі, побратими, педагоги, мешканці району.

Сергій Цимбалюк народився 11 липня 1976 року. Брав участь в обороні Харкова. Загинув 7 липня 2022 року в селі Дементіївка Харківського району.

Читайте також: На Харківщині встановлять меморіальну дошку загиблій військовій Нацгвардії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 22.02: аналіз ISW, 4 штурми Синьківки на Куп’янщині
Головні новини Харкова 22.02: аналіз ISW, 4 штурми Синьківки на Куп’янщині
22.02.2024, 19:49
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
22.02.2024, 19:34
Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині
Дві нерозірвані авіабомби сапери знешкодили на Харківщині
22.02.2024, 19:14
Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
22.02.2024, 18:39
Трамваї у Харкові змінять маршрути на два дні
Трамваї у Харкові змінять маршрути на два дні
22.02.2024, 18:10
Землю, де був заснований Харків, прокуратура хоче повернути державі
Землю, де був заснований Харків, прокуратура хоче повернути державі
22.02.2024, 17:50

Новини за темою:

14:00
Низку меморіальних дошок встановлять у Харкові: кому присвятять
09:10
Понад 50 ударів за добу завдали росіяни по Харківщині – Синєгубов
10:42
Відбудовувати ліцей за 355 млн біля кордону на Харківщині передумали
19:30
На ремонт туалету в Харкові виділяють мільйон: ХАЦ заявив про завищені ціни
13:15
У розпал онлайн-навчання на Харківщині за 205 млн грн відновлюють ліцей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 18:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліцеї Харкова №38 та №85 увічнили пам’ять загиблих колишніх учнів, повідомляє мерія. ".