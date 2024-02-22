Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
Ліцеї Харкова №38 та №85 увічнили пам’ять загиблих колишніх учнів, повідомляє мерія.
У Харківському ліцеї №38 Немишлянського району відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові України Олександру Сінельнікову. У заході взяли участь родичі полеглого воїна, друзі, побратими, педагоги.
Олександр Сінельніков (позивний – Сокіл) народився 24 січня 1998 року. Брав участь в обороні міста Охтирка та міста Бахмут, у контрнаступі на Харківщині. Загинув 30 листопада 2022 року неподалік Соледару.
У Харківському ліцеї №85 (Індустріальний район) відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові України Сергію Цимбалюку. На відкриття дошки прийшли батьки загиблого, друзі, побратими, педагоги, мешканці району.
Сергій Цимбалюк народився 11 липня 1976 року. Брав участь в обороні Харкова. Загинув 7 липня 2022 року в селі Дементіївка Харківського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 18:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліцеї Харкова №38 та №85 увічнили пам’ять загиблих колишніх учнів, повідомляє мерія. ".