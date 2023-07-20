На Харківщині встановлять меморіальну дошку загиблій військовій Нацгвардії

Меморіальну дошку Олені Левицькій – старшому солдатові НГУ планують розмістити на території Зміївської громади.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому Зміївської міськради 19 липня.

“Члени виконавчого комітету надали дозвіл на встановлення меморіальної дошки старшому солдату Національної гвардії України Левицькій Олені Степанівні, яка народилася і виросла у с.Першотравневе і героїчно загинула 8 вересня 2022 року”, – повідомили на сторінці Зміївської міськради у фейсбуці.

За інформацією начальника відділу культури, молоді, спорту та туризму міськради Олега Бідуліна, до мерії надійшло звернення від Нацгвардії України з проханням встановити дошку на будинку, де раніше жила Олена Левицька. Саму дошку виготовлять та встановлять на позабюджетні кошти.