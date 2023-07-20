На Харьковщине установят мемориальную доску погибшей воину Нацгвардии

Мемориальную доску Елене Левицкой — старшему солдату НГУ планируют разместить на территории Змиевской громады.

Такое решение приняли во время заседания исполкома Змиевского горсовета 19 июля.

«Члены исполнительного комитета предоставили разрешение на установку мемориальной доски старшему солдату Национальной гвардии Украины Левицкой Елене Степановне, которая родилась и выросла в Первомайском и героически погибла 8 сентября 2022 года», — сообщили на странице Змиевского горсовета в facebook.

По информации начальника отдела культуры, молодежи, спорта и туризма горсовета Олега Бидулина, в мэрию пришло обращение от Нацгвардии Украины с просьбой установить доску на доме, где раньше жила Елена Левицкая. Саму доску изготовят и установят на внебюджетные средства.