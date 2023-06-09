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В Харькове появится мемориальная доска спасателю, погибшему на «Барабашово»

Общество 21:27   09.06.2023
Оксана Горун
В Харькове появится мемориальная доска спасателю, погибшему на «Барабашово» Фото: кадр из видео

В Харькове установят две мемориальные доски бойцам ГСЧС. В том числе — пожарному Александру Подольскому, который погиб от повторного обстрела во время пожара на рынке «Барабашово».

«В Харькове планируется установить две мемориальные доски спасателям: по ул. Шевченко, 8, – Владимиру Палюху, бывшему начальнику управления пожарной охраны управления внутренних дел Харьковского облисполкома с 1978 по 1990 годы, принимавшему участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; по ул. Спортивной, 1, – Александру Подольскому, пожарному-спасателю, трагически погибшему 17 марта 2022 года во время ликвидации пожара на рынке «Барабашово», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заседание городской топонимической комиссии.

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Также во время заседания комиссии первый заместитель мэра Харькова Александр Новак напомнил, что в городе на ул. Лермонтовской уже установили мемориальную доску в память о военнослужащей Владиславе Черных, погибшей 28 декабря 2022 года во время выполнения боевого задания в Славянске.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове установят две мемориальные доски бойцам ГСЧС. В том числе — пожарному Александру Подольскому, который погиб от повторного обстрела во время пожара на рынке «Барабашово»".