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«Он мне прислал цветочек — и все»: в Харькове вспоминают погибшего спасателя

Общество 10:10   17.03.2023
Оксана Горун
«Он мне прислал цветочек — и все»: в Харькове вспоминают погибшего спасателя Фото: кадр из видео

Ровно год назад во время тушения пожара на «Барабашово» в Харькове бойцы ГСЧС попали под повторный российский обстрел. Тогда погиб сержант Александр Подольский.

К годовщине гибели Александра его коллеги и мама реализовали его мечту — открыли в части, где служил мужчина, спортивную комнату. А пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовала видеоролик с воспоминаниями о погибшем.

«Тушили пожар, и начался повторный обстрел. Первая мысль была: пройтись по своим, все целы или нет. Потом я слышу, что двое пострадавших – кто-то кричит. Один из них был Александр. Он не двигался и был без сознания. А когда я приехал в часть, руководство позвонило и сказало, что Саша Подольский получил ранения, не совместимые с жизнью», — поделился коллега Александра, также участвовавший в тушении пожара на «Барабашово» 17 марта.

Погибший спасатель Александр Подольский
Фото: кадр из видео

Мать спасателя Светлана Подольская рассказала: накануне ее сын тушил еще один крупный пожар — на рынке «Героев труда».

«Я помню эти два дежурства, 16 и 17 марта, когда он заступил. Тогда был большой пожар на «Героев труда». Мы когда вышли из метро «Студенческая», увидели эти страшные клубы дыма, эти взрывы. Я знала, что он там. Естественно, я как мама, у меня была истерика, я все время смотрела на телефон, ждала, когда он позвонит. И он потом уже вечером позвонил, сказал: «Мамуль, не волнуйся, мы уже в части, кушаем, все», — вспоминает Светлана. — Следующий день — это было 17 марта. Это самый черный день в моей жизни. У нас с ним такая договоренность была, что он мне хоть раз в час какой-нибудь или смайлик присылает, вот так. В 13:17 он мне прислал в viber цветочек – и все».

Прошедший год Светлана Подольская посвятила тому, чтобы реализовать мечту погибшего сына.

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    • «Он мечтал в части открыть спортивную комнату. И вот этот год, когда его не было, моего ребенка, это был для меня стимул — осуществить эту его мечту», — сказала она.

    Спортивную комнату в части создали. И коллеги занимаются в ней, вспоминая погибшего друга.

    Напомним, огонь на «Барабашово» 17 марта 2022 года тушили 100 спасателей.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 10:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно год назад во время тушения пожара на «Барабашово» в Харькове бойцы ГСЧС попали под повторный российский обстрел. Тогда погиб сержант Александр Подольский".