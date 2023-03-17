“Він мені надіслав квіточку, і все”: в Харкові згадують загиблого рятувальника

Рівно рік тому під час гасіння пожежі на “Барабашово” в Харкові бійці ДСНС потрапили під повторний російський обстріл. Тоді загинув сержант Олександр Подольський.

До річниці загибелі Олександра його колеги та мама реалізували його мрію – відкрили в частині, де служив чоловік, спортивну кімнату. А пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області опублікувала відеоролик зі спогадами про загиблого.

“Гасили пожежу, й почався повторний обстріл. Перша думка була: пройтися по своїх, усі цілі чи ні. Потім я чую, що двоє постраждалих – хтось кричить. Один із них був Олександр. Він не рухався і був непритомний. А коли я приїхав у частину, керівництво зателефонувало і сказало, що Саша Подольський отримав поранення, не сумісні з життям”, — поділився колега Олександра, який також брав участь у гасінні пожежі на “Барабашово” 17 березня.

Мати рятувальника Світлана Подольська розповіла: напередодні її син гасив ще одну велику пожежу – на ринку на “Героїв праці”.

“Я пам’ятаю ці два чергування, 16 та 17 березня, коли він заступив. Тоді була велика пожежа на “Героїв праці”. Ми коли вийшли з метро “Студентська”, побачили ці страшні клуби диму, ці вибухи. Я знала, що він там. Природно, я як мама, у мене була істерика, я весь час дивилася на телефон, чекала, коли він подзвонить. І він потім уже ввечері зателефонував, сказав: “Мамуль, не хвилюйся, ми вже в частині, їмо, все”, — пригадує Світлана. — Наступний день — це було 17 березня. Це найчорніший день у моєму житті. У нас із ним така домовленість була, що він мені хоч раз на годину якийсь чи смайлик надсилає, ось так. О 13:17 він мені надіслав у viber квіточку – і все”.

Минулий рік Світлана Подільська присвятила тому, щоби реалізувати мрію загиблого сина.

“Він мріяв у частині відкрити спортивну кімнату. І ось цей рік, коли його не було, моєї дитини, це був для мене стимул – здійснити цю його мрію”, – сказала вона.

Спортивну кімнату у частині створили. І колеги займаються в ній, згадуючи загиблого друга.

Нагадаємо, вогонь на “Барабашово” 17 березня 2022 року гасили 100 рятувальників.