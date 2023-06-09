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У Харкові з’явиться меморіальна дошка рятувальнику, що загинув на “Барабашово”

Суспільство 21:27   09.06.2023
Оксана Горун
У Харкові з’явиться меморіальна дошка рятувальнику, що загинув на “Барабашово” Фото: кадр із відео

У Харкові встановлять дві меморіальні дошки бійцям ДСНС. У тому числі – пожежному Олександру Подольському, який загинув від повторного обстрілу під час пожежі на ринку “Барабашово”.

“У Харкові планується встановити дві меморіальні дошки рятувальникам: на вул. Шевченка, 8 – Володимирові Палюху, колишньому начальнику управління пожежної охорони управління внутрішніх справ Харківського облвиконкому з 1978 по 1990 роки, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; на вул. Спортивній, 1 – Олександру Подольському, пожежному-рятувальнику, який трагічно загинув 17 березня 2022 року під час ліквідації пожежі на ринку “Барабашово”, — повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на засідання міської топонімічної комісії.

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Також під час засідання комісії перший заступник мера Харкова Олександр Новак нагадав, що в місті на вул. Лермонтовській вже встановили меморіальну дошку на згадку про військовослужбовицю Владиславу Черних, яка загинула 28 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання у Слов’янську.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові встановлять дві меморіальні дошки бійцям ДСНС. У тому числі – пожежному Олександру Подольському, який загинув від повторного обстрілу під час пожежі на ринку “Барабашово”".