У Харкові з’явиться меморіальна дошка рятувальнику, що загинув на “Барабашово”
У Харкові встановлять дві меморіальні дошки бійцям ДСНС. У тому числі – пожежному Олександру Подольському, який загинув від повторного обстрілу під час пожежі на ринку “Барабашово”.
“У Харкові планується встановити дві меморіальні дошки рятувальникам: на вул. Шевченка, 8 – Володимирові Палюху, колишньому начальнику управління пожежної охорони управління внутрішніх справ Харківського облвиконкому з 1978 по 1990 роки, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; на вул. Спортивній, 1 – Олександру Подольському, пожежному-рятувальнику, який трагічно загинув 17 березня 2022 року під час ліквідації пожежі на ринку “Барабашово”, — повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на засідання міської топонімічної комісії.
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Також під час засідання комісії перший заступник мера Харкова Олександр Новак нагадав, що в місті на вул. Лермонтовській вже встановили меморіальну дошку на згадку про військовослужбовицю Владиславу Черних, яка загинула 28 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання у Слов’янську.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 21:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові встановлять дві меморіальні дошки бійцям ДСНС. У тому числі – пожежному Олександру Подольському, який загинув від повторного обстрілу під час пожежі на ринку “Барабашово”".