Меморіальні дошки чотирьом загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
Загиблих героїв вшанували у школах, де вони раніше навчалися, повідомили у мерії Харкова.
У Харківському ліцеї №57 і Харківській гімназії №67 (Холодногірський район) відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам – Герою України Тарасу Гур’єву та заступнику командира взводу 72-ї окремої механізованої бригади «Чорні Запорожці» Олегу Носатюку.
У заході взяли участь родини захисників, представники місцевого самоврядування, друзі, вчителі та побратими.
У Харківському ліцеї №54 Новобаварського району відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України Вадиму Маньку та Дмитру Кочеткову. У заході взяли участь родини полеглих, друзі, побратими, вчителі випускників та мешканці району.
Вадиму Маньку (позивний – Омут) присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Колишня вулиця Чкалова в Київському районі носить ім’я Вадима Манька.
Дмитро Кочетков вступив до полку «Азов» у 2015 році. На комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі займався медичною евакуацією поранених. Нагороджений відзнакою Президента України «За участь у Антитерористичній операції», медалями «Захиснику Маріуполя», «Широкінська операція», «За поранення у бою», «Ветеран війни»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 22:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблих героїв вшанували у школах, де вони раніше навчалися, повідомили у мерії Харкова.".