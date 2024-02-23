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Меморіальні дошки чотирьом загиблим захисникам відкрили у школах Харкова

Суспільство 22:22   23.02.2024
Оксана Якушко

Загиблих героїв вшанували у школах, де вони раніше навчалися, повідомили у мерії Харкова.

У Харківському ліцеї №57 і Харківській гімназії №67 (Холодногірський район) відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам – Герою України Тарасу Гур’єву та заступнику командира взводу 72-ї окремої механізованої бригади «Чорні Запорожці» Олегу Носатюку.

У заході взяли участь родини захисників, представники місцевого самоврядування, друзі, вчителі та побратими.

У Харківському ліцеї №54 Новобаварського району відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України Вадиму Маньку та Дмитру Кочеткову. У заході взяли участь родини полеглих, друзі, побратими, вчителі випускників та мешканці району.

Вадиму Маньку (позивний – Омут) присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Колишня вулиця Чкалова в Київському районі носить ім’я Вадима Манька.

Дмитро Кочетков вступив до полку «Азов» у 2015 році. На комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі займався медичною евакуацією поранених. Нагороджений відзнакою Президента України «За участь у Антитерористичній операції», медалями «Захиснику Маріуполя», «Широкінська операція», «За поранення у бою», «Ветеран війни»

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Меморіальні дошки чотирьом загиблим захисникам відкрили у школах Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 22:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблих героїв вшанували у школах, де вони раніше навчалися, повідомили у мерії Харкова.".