Ветеранів Харківщини навчать безплатно, як запустити власний бізнес

Ветерани Харківщини отримають практичні поради щодо запуску власної справи у рамках освітнього курсу від Bureau of Investment Programs.

Провідні експерти з реклами, фінансів, проєктного менеджменту, залучення грантових грошей проведуть серію семінарів і індивідуальних консультацій для ветеранів, а також підприємців Чугуївської та Чкаловської ОТГ, які вже мають свій бізнес.

Загалом вся навчальна програма складається з більше ніж 50 унікальних тем семінарів плюс індивідуальні консультації, щоб підтримати ветеранів, які думають запускати власну справу. Та для вже працюючих підприємців: власників мікро, малого і середнього бізнесу (як тих, що залишилися у своїх домівках, так і переміщених). Участь у програмі безкоштовна.

“Харківська область – це 18% від усіх збитків і руйнувань України, або приблизно $28 млрд прямих втрат. Ми розуміємо, що ситуація у громадах області непроста, – світла та зв’язку часто немає. Економіка сильно постраждала. Але тут продовжує працювати малий та середній бізнес, є бізнес, що зруйнований і потребує відновлення. І звичайно цим підприємцям потрібна підтримка, фінансування та безкоштовні експерти з маркетингу, фінансів, грантів, які допоможуть знайти можливості для розвитку їх бізнесу навіть у такі важкі часи. Нагадаю, що працюючий бізнес дає можливість платити зарплату нашим військовим та закуповувати зброю. Коїм того, цей навчальний проєкт допоможе ветеранам, хто повернувся з фронту, відкрити власний бізнес. Вірю у підприємницький хист українців і маю змогу в рамках навчальної програми допомогти нашим ветеранам запустити власну справу”, – говорить Олександр Бондаренко, керуючий партнер Bureau of Investment Programs.

Ветерани, що хочуть запустити власну справу, та підприємці Чугуївської та Чкаловської громад Харківщини отримають корисну інформацію про таке:

✔️Як розпочати власний бізнес?

✔️Урядові гранти «єРобота»

✔️Підприємництво у сфері послуг та харчовій промисловості

✔️Залучення інструментів фінансування і грантів

✔️Принципи роботи сільського господарства

✔️Як працює агробізнес

✔️Стратегії маркетингу та розвитку експорту

✔Цей проєкт відбувається за підтримки Фонду “Партнерство за сильну Україну”, який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Зареєструватися для участі можна за посиланням.

Довідково

Фонд “Партнерство за сильну Україну” (ФПСУ) – це донорська програма, що фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. За спільної підтримки уряду України та урядів-партнерів Фонд реалізує проєкти, в першу чергу, на деокупованих і прифронтових територіях, спрямовані на посилення стійкості України перед лицем російської агресії. Метою ФПСУ є зміцнення спроможності українського уряду надавати місцевим громадам критично важливу підтримку в співпраці з громадянським суспільством, ЗМІ та приватним сектором.