Магазин квітів і концерти: який бізнес хочуть створити військові в Харкові
Пройшов російський полон, шукав себе на цивілці й врешті створив бізнес, а тепер допомагає на шляху до власної справи іншим бійцям, які повертаються з фронту. Усе це про ветерана-підприємця з Харкова Володимира Ляха, який не тільки вчить побратимів складати грантові заявки на отримання коштів від донорських організацій, а й переконує, що можливостей для розвитку – багато, треба тільки повірити.
Володимир Лях, ветеран, підприємець
Після Іловайська я потрапив в полон, і після обміну я повернувся додому, це ще у 2014-му році. І після того я шукав себе.
До фронту та полону Володимир працював в метрополітені – там і отримав повістку. Але після повернення продовжити роботу в тунелі не міг, бо ще не відновився фізично. У відділі бюджетування підземки протримався лише рік, а потім захопився системами безпеки. Здобував досвід на фірмі, але працювати на когось і на себе – зовсім різні речі.
Володимир Лях, ветеран, підприємець
Коли бачили, що там у 20-25 років люди отримують посвідчення ветерана, ну, тобто, у них асоціація була, такий молодий, а вже ветеран. Коли при працевлаштуванні на роботу ти показуєш це посвідчення, ну, на тебе якось так з острахом дивилися.
Тож у 2020-му Володимир відкрив власну фірму, коли почалася повномасштабна – волонтерив, а торік вирішив відновити бізнес. Після двомісячної навчальної програми ветеран склав свою першу грантову заявку на порталі “Дія” й отримав чверть мільйона гривень від держави.
Володимир Лях, ветеран, підприємець
У вас двоє працівників? – Наразі так, але я буду розширюватися. Мені вдалося написати п’ять грантових заявок від різних донорів, від Українського ветеранського фонду, від “єРоботи”, від Helvetas на загальну суму 2 млн грн залучення у свій бізнес.
Здобувши такий досвід, Володимир обрав шлях допомоги іншим ветеранам.
Володимир Лях, ветеран, підприємець
Коли я їм кажу, що є гранти, можна брати, відкривати власну справу, вони кажуть, що це щось, або треба хабар занести, або їх дають тільки для своїх. Тобто вони не вірять в це, що є такі програми.
Бізнеси ветеранів цікавлять різні. Найчастіше це СТО та розробка дронів.
Володимир Лях, ветеран, підприємець
У мене є ветеран, який завжди мріяв відкрити свою кав’ярню. Йому на сьогоднішній день за 50, і він хоче цю мрію втілити в життя. Також є ветеран, який хоче відкрити свій квітковий магазин.
Володимир навчає ветеранів два місяці й поки лише один його підопічний склав та подав заявку. Вражає те, що просто з фронту.
Володимир Лях, ветеран, підприємець
Ще не демобілізувався, воює. У нього є бажання звідти писати, бо він вірить, що перемога буде найближчим часом. Каже, що скоро повернеться і буде займатися своєю власною справою. Тобто організовувати концертні заходи, технічну організацію, підготовку і проведення цих заходів.
Володимир консультує ветеранів індивідуально. Але запрошує й на групові безоплатні курси для підприємців та майбутніх бізнесменів. Тут не розділяють цивільних та ветеранів. Усі вчаться разом.
Олександр Чумак, президент ГО «Асоціація приватних роботодавців»
Це дає можливість, по-перше, використати самі сучасні інструменти для розвитку бізнесу, по-друге, особливо для ветерана це важливо, це поступова соціалізація повернення в суспільство, тому що він тут спілкується, і наші курси, по суті, це психологічна реабілітація для людини. У нас багато прикладів ветеранів, які приходять, ми бачимо, наскільки вони відсторонені. Їм, зрозуміло, достатньо складно повертатись в мирне життя.
Відвідувати такі курси можна тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці. Вівторками та четвергами відбуваються факультативи, дотичні до навчання. Докладніше про бізнес-курси можна дізнатися у ГО «Асоціація приватних роботодавців».
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 10:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Лях пройшов російський полон, шукав себе на цивілці й врешті створив бізнес, а тепер допомагає на шляху до власної справи іншим ветеранам".