Футбольный клуб возродили в Харькове: кого зовут на бесплатные тренировки 📹

Футбольный клуб «Меркурий» — настоящая страсть защитников, которые прошли АТО и полномасштабную войну. Команду возродили благодаря государственному гранту. В рамках проекта «Спорт для героев» защитники получили от Украинского ветеранского фонда деньги на аренду тренировочного поля, форму и организационные моменты. Разгрузиться психологически и при необходимости пройти физическую реабилитацию с мячом руководство клуба приглашает всех желающих побратимов, которые защищали или продолжают защищать Украину. Участие в тренировках и турнирах — бесплатное.

Денис Семенюк, ветеран, игрок ФК «Меркурий»

На передовой надышались различными газами, различными сбросами. Это очень влияет на дыхание, легкие. Травма поясницы, спины. Я такой здесь не один, нас большинство. Но лечение в госпитале — это одно, а спорт — это другое. Для меня это отдых. Больше общения, больше адаптации. Мирная жизнь. Хорошо, что присоединилась к нам молодежь, люди приходят с нами, с ветеранами, играть.

Владимир Лях, ветеран, руководитель проекта «Спорт для героев»

Благодаря Украинскому ветеранскому фонду в Харькове реализуем проект «Спорт для героев» — футбольную программу реабилитации ветеранов. Заявку мы составили четыре месяца назад, получили финансирование. На эти средства арендуем поля для тренировок, участвуем в турнирах, привлекаем тренеров, реабилитологов. Проект будет реализовываться в течение девяти месяцев. Сейчас у нас одна тренировка в неделю, полтора часа, а также две игры по часу в турнирах еженедельно.

Дмитрий, ветеран, игрок ФК «Меркурий»

Ребята сами оплачивали себе поля, тренеров, судей. И так делали реабилитацию для военных. Сейчас, после выигрыша гранта, начинаем тренироваться потихоньку. У меня было ранение и травма спины. Сейчас я сильно не напрягаюсь.

Али Шефу, действующий военный, игрок ФК «Меркурий»

Я кадровый офицер. Прохожу службу в Воздушных силах и в настоящее время я в отпуске. Работаем каждый день. Дежурим, защищаем небо. Поэтому по возможности в отпуска или уик-энды приезжаем, играем. Поддерживаем свою физическую форму.

Андрей Колесник, главный тренер ФК «Меркурий»

Это психологическое успокоение. Когда человек, придя домой и сложив оружие на какой-то период времени, может поиграть в футбол и пообщаться с ребятами без какой-то опасности для жизни. Второе, мы всегда просматриваем их состояние. У кого какие есть травмы, ранения. Если он может играть, может двигаться — привлекаем. Мы хотим попробовать себя в Первой лиге. Почему нет. Ребята все способные и есть желание.

Владимир Лях, ветеран, руководитель проекта «Спорт для героев»

Наша команда, ФК «Меркурий», объединяет не только ветеранов, но и молодежь. Это дети ветеранов, переселенцы, дети-сироты, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. На сегодняшний день уже проработали 52 заявки, из них на поле пришло более 30 человек.

Рамаз Гаврилов, ветеран, основатель ФК «Меркурий»

Команда начала свой путь в апреле 2019 года. Она и так была насыщена участниками боевых действий. В 2022 году мы прошли сбор и уже было все готово для выступления, но 24 февраля началась война. Люди, которые были в команде, пошли в военкоматы, взяли оружие в руки и пошли защищать государство. К большому сожалению, есть четверо погибших, которые с 2019 года были в команде. Чувствую то, что мы нужны ребятам, команда нужна ребятам. Делаем все, чтобы наши защитники получали действенную реабилитацию через спорт. И сама молодежь была не на улице, а на тренировках и на играх.

Владимир Лях, ветеран, руководитель проекта «Спорт для героев»

Прошу, присоединяйтесь к нашей команде, ФК «Меркурий». Проект включает бесплатные тренировки. Бесплатное участие в футбольных турнирах. Форму, мяч — все. Также запланированы индивидуальные призы для наших участников.