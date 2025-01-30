Футбольний клуб відродили в Харкові: кого кличуть на безплатні тренування 📹
Футбольний клуб «Меркурій» – справжня пристрасть захисників, які пройшли АТО та повномасштабну війну – відродився у Харкові завдяки державному гранту. У межах проєкту «Спорт для героїв» захисники отримали від Українського ветеранського фонду гроші на оренду тренувального поля, форму та організаційні моменти. Розвантажитися психологічно та за необхідності пройти фізичну реабілітацію з м’ячем керівництво клубу запрошує всіх охочих побратимів, які захищали чи продовжують захищати Україну. Участь у тренуваннях та турнірах – безплатна.
Денис Семенюк, ветеран, гравець ФК “Меркурій”
На передовій надихалися різними газами, різними скидами. Це дуже впливає на дихання, легені. Травма попереку, спини. Я такий тут не один, нас більшість. Але лікування у шпиталі – це одне, а спорт – це інше. Для мене це відпочинок. Більше спілкування, більше адаптації. Мирне життя. Добре, що приєдналася до нас молодь, люди приходять з нами, з ветеранами, грати.
Володимир Лях, ветеран, керівник проєкту “Спорт для героїв”
Завдяки Українському ветеранському фонду в місті Харкові реалізуємо проєкт «Спорт для героїв» — футбольна програма реабілітації ветеранів. Заявку ми склали чотири місяці тому, отримали фінансування. На ці кошти орендуємо поля для тренувань, беремо участь у турнірах, залучаємо тренерів, реабілітологів. Проєкт буде реалізовуватись протягом дев’яти місяців. Зараз у нас одне тренування на тиждень, півтори години, а також дві гри по годині в турнірах щотижня.
Дмитро, ветеран, гравець ФК “Меркурій”
Хлопці самі оплачували собі поля, тренерів, суддів. І так робили реабілітацію для військових. Зараз, після виграшу гранту, починаємо тренуватися потихеньку. У мене було поранення і травма спини. Зараз я сильно не напружуюсь.
Алі Шефу, чинний військовий, гравець ФК “Меркурій”
Я кадровий офіцер. Проходжу службу у Повітряних силах і на даний час я у відпустці. Працюємо кожен день. Чергуємо, захищаємо небо. Тому за можливості у відпустки чи вікенди приїжджаємо, граємо. Підтримуємо свою фізичну форму.
Андрій Колеснік, головний тренер ФК “Меркурій”
Це психологічне заспокоєння. Коли людина, прийшовши додому і склавши зброю на якийсь період часу, може пограти у футбол і поспілкуватися з хлопцями без якоїсь небезпеки для життя. Друге, ми завжди продивляємося їхній стан. У кого які є травми, поранення. Якщо він може грати, може рухатися – залучаємо. Ми хочемо спробувати себе в Першій лізі. Чому ні. Хлопці всі здібні і є бажання.
Володимир Лях, ветеран, керівник проєкту “Спорт для героїв”
Наша команда, ФК “Меркурій”, поєднує не тільки ветеранів, а й молодь. Це діти ветеранів, переселенці, діти-сироти, а також діти з малозабезпечених і багатодітних сімей. На сьогодні вже опрацювали 52 заявки, з них на поле прийшло понад 30 людей.
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Рамаз Гаврилов, ветеран, засновник ФК «Меркурій»
Команда почала свій шлях у квітні 2019 року. Вона і так була насичена учасниками бойових дій. У 2022 році ми пройшли збір і вже було все готово для виступу, але 24 лютого почалася війна. Люди, які були в команді, пішли до військкоматів, взяли зброю до рук і пішли захищати державу. На превеликий жаль, є четверо загиблих, які з 2019 року були в команді. Відчуваю те, що ми потрібні хлопцям, команда потрібна хлопцям. Робимо все, щоб наші захисники отримували дієву реабілітацію через спорт. І сама молодь була не на вулиці, а була на тренуваннях та на іграх.
Володимир Лях, ветеран, керівник проєкту “Спорт для героїв”
Прошу, долучайтесь до нашої команди, ФК “Меркурій”. Проєкт включає безплатні тренування. Безплатну участь у футбольних турнірах. Форму, м’яч – все. Також заплановані індивідуальні призи для наших учасників.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 17:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Футбольний клуб «Меркурій» – справжня пристрасть захисників, які пройшли АТО та повномасштабну війну – відродився у Харкові завдяки державному гранту".