Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові

До 50-річного ювілею легендарного воротаря Олександра Горяїнова у Харкові відбувся товариський матч між ветеранами ФК «Металіст» та вихованцями Харківського фахового коледжу спорту 2010 року народження.

Олександр Горяїнов – герой харківського спорту: зіграв понад 500 матчів у складі «Металіста» та встановив рекордну «суху» серію чемпіонату України – 943 хвилини без пропущених м’ячів, пише пресслужба ХОВА.

Святкове товариське протистояння відбулося на стадіоні “Металіст”. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь ветеранів, передає пресслужба міськради.

З нагоди ювілею мер Ігор Терехов вручив Горяїнову почесну грамоту міськради.

«Скажу відверто: таких радісних емоцій, як зараз, я не відчував дуже давно. Сьогоднішній матч – символічний міст між поколіннями. Ми бачимо, що Харків залишається футбольним містом, і цей матч – тому свідчення. Я вдячний кожному, хто вийшов на поле, хто підтримує спорт у нашому місті. І особливо хочу привітати Олександра Горяїнова – справжню легенду, людину, яка подарувала нам стільки перемог», – сказав Терехов.

Почесну грамоту Міністерства молоді та спорту України вручив Горяїнову начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Олександр Горяїнов залишається вірним Харкову, виховує нове покоління спортсменів і продовжує творити майбутнє нашого спорту”, – підкреслив Синєгубов.