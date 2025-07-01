Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові
До 50-річного ювілею легендарного воротаря Олександра Горяїнова у Харкові відбувся товариський матч між ветеранами ФК «Металіст» та вихованцями Харківського фахового коледжу спорту 2010 року народження.
Олександр Горяїнов – герой харківського спорту: зіграв понад 500 матчів у складі «Металіста» та встановив рекордну «суху» серію чемпіонату України – 943 хвилини без пропущених м’ячів, пише пресслужба ХОВА.
Святкове товариське протистояння відбулося на стадіоні “Металіст”. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь ветеранів, передає пресслужба міськради.
З нагоди ювілею мер Ігор Терехов вручив Горяїнову почесну грамоту міськради.
«Скажу відверто: таких радісних емоцій, як зараз, я не відчував дуже давно. Сьогоднішній матч – символічний міст між поколіннями. Ми бачимо, що Харків залишається футбольним містом, і цей матч – тому свідчення. Я вдячний кожному, хто вийшов на поле, хто підтримує спорт у нашому місті. І особливо хочу привітати Олександра Горяїнова – справжню легенду, людину, яка подарувала нам стільки перемог», – сказав Терехов.
Почесну грамоту Міністерства молоді та спорту України вручив Горяїнову начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Олександр Горяїнов залишається вірним Харкову, виховує нове покоління спортсменів і продовжує творити майбутнє нашого спорту”, – підкреслив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 50-річного ювілею легендарного воротаря Олександра Горяїнова відбувся товариський матч між ветеранами ФК «Металіст» та вихованцями Харківського фахового коледжу спорту.".