Live
  • Вт 01.07.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.99

Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові

Спорт 21:44   01.07.2025
Олена Нагорна
Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові Фото: пресслужба ХОВА

До 50-річного ювілею легендарного воротаря Олександра Горяїнова у Харкові відбувся товариський матч між ветеранами ФК «Металіст» та вихованцями Харківського фахового коледжу спорту 2010 року народження.

Олександр Горяїнов – герой харківського спорту: зіграв понад 500 матчів у складі «Металіста» та встановив рекордну «суху» серію чемпіонату України – 943 хвилини без пропущених м’ячів, пише пресслужба ХОВА.

Святкове товариське протистояння відбулося на стадіоні “Металіст”. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь ветеранів, передає пресслужба міськради.

З нагоди ювілею мер Ігор Терехов вручив Горяїнову почесну грамоту міськради.

«Скажу відверто: таких радісних  емоцій, як зараз, я не відчував дуже давно. Сьогоднішній матч – символічний міст між поколіннями. Ми бачимо, що Харків залишається футбольним містом, і цей матч – тому свідчення. Я вдячний кожному, хто вийшов на поле, хто підтримує спорт у нашому місті. І особливо хочу привітати Олександра Горяїнова – справжню легенду, людину, яка подарувала нам стільки перемог», – сказав Терехов.

Почесну грамоту Міністерства молоді та спорту України вручив Горяїнову начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Олександр Горяїнов залишається вірним Харкову, виховує нове покоління спортсменів і продовжує творити майбутнє нашого спорту”, – підкреслив Синєгубов.

Футбол на стадіоні "Металіст" у Харкові 1 липня 2025 року
Фото: пресслужба ХОВА
Футбол на стадіоні "Металіст" у Харкові 1 липня 2025 року
Фото: пресслужба ХОВА
Футбол на стадіоні "Металіст" у Харкові 1 липня 2025 року
Фото: пресслужба ХОВА

Читайте також: «Таких хлопців буде дуже багато»: команда з ампфутболу з’явилась у Харкові 📹

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові
Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові
01.07.2025, 21:44
І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
І знову дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
01.07.2025, 21:19
Розтрата на фортифікаціях: за що судять ексвіцемера Харкова Руденка (відео)
Розтрата на фортифікаціях: за що судять ексвіцемера Харкова Руденка (відео)
01.07.2025, 20:40
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
01.07.2025, 19:48
Новини Харкова — головне за 1 липня: рекордна кількість атак, новий прокурор
Новини Харкова — головне за 1 липня: рекордна кількість атак, новий прокурор
01.07.2025, 22:00
У червні не було району Харкова, який би не постраждав від атак РФ – Терехов
У червні не було району Харкова, який би не постраждав від атак РФ – Терехов
01.07.2025, 20:17

Новини за темою:


Ви читали новину: «Ювілей Горяїнова: футбольний матч відбувся на стадіоні «Металіст» у Харкові»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 21:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 50-річного ювілею легендарного воротаря Олександра Горяїнова відбувся товариський матч між ветеранами ФК «Металіст» та вихованцями Харківського фахового коледжу спорту.".