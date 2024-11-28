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Терехов розповів про стан стадіону «Металіст» у Харкові

Суспільство 12:23   28.11.2024
Вікторія Яковенко
Терехов розповів про стан стадіону «Металіст» у Харкові Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що комунальні служби слідкують за підтриманням належного стану стадіону «Металіст» у місті.

Про це міський голова розповів під час зустрічі зі студентами Харківського національного університету радіоелектроніки, передає міськрада. Мер зазначив, що фахівці постійно дбають не лише про стан внутрішніх приміщень, а й про якість поля.

За його словами, після війни всі частини комплексу, в тому числі газон, можна буде всього за місяць підготувати до проведення футбольних матчів усіх рівнів.

«Цей стадіон – одна з візитівок Харкова, де проходило славетне Євро-2012. Я дуже хочу, щоб атмосфера, яка колись панувала на цьому стадіоні, повернулася», – сказав Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 12:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що комунальні служби слідкують за підтриманням належного стану стадіону «Металіст» у місті.".