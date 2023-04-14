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У мерії показали, який вигляд зараз має стадіон “Металіст” у Харкові (фото)

Спорт 19:45   14.04.2023
Елена Нагорная
У мерії показали, який вигляд зараз має стадіон “Металіст” у Харкові (фото)

Газон футбольного поля стадіону “Металіст” приведений в ідеальний стан, пише департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

“Команда фахівців стадіону виконала всі необхідні роботи, щоб забезпечити ідеальну поверхню для гри. Траву обробили засобами від комах та хвороб, а також внесли необхідні добрива та провели всі агротехнічні процедури. Тож стадіон готовий у будь-який момент прийняти матчі найвищого рівня”, – зазначили в департаменті.


Фото: департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 19:45;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Газон футбольного поля стадіону “Металіст” приведений в ідеальний стан, пише департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.".