В мэрии показали, как сейчас выглядит стадион «Металлист» в Харькове (фото)

Газон футбольного поля стадиона «Металлист» приведен в идеальное состояние, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

«Команда специалистов стадиона выполнила все необходимые работы, чтобы обеспечить идеальную поверхность для игры. Траву обработали средствами от насекомых и болезней, а также внесли необходимые удобрения и провели все агротехнические процедуры. Поэтому стадион готов в любой момент принять матчи самого высокого уровня», — отметили в департаменте.



Фото: департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета