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В мэрии показали, как сейчас выглядит стадион «Металлист» в Харькове (фото)

Спорт 19:45   14.04.2023
Елена Нагорная
В мэрии показали, как сейчас выглядит стадион «Металлист» в Харькове (фото) Фото: департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета

Газон футбольного поля стадиона «Металлист» приведен в идеальное состояние, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

«Команда специалистов стадиона выполнила все необходимые работы, чтобы обеспечить идеальную поверхность для игры. Траву обработали средствами от насекомых и болезней, а также внесли необходимые удобрения и провели все агротехнические процедуры. Поэтому стадион готов в любой момент принять матчи самого высокого уровня», — отметили в департаменте.


Фото: департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Спорт, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 19:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газон футбольного поля стадиона «Металлист» приведен в идеальное состояние, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.".