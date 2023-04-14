В мэрии показали, как сейчас выглядит стадион «Металлист» в Харькове (фото)
Фото: департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета
Газон футбольного поля стадиона «Металлист» приведен в идеальное состояние, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.
«Команда специалистов стадиона выполнила все необходимые работы, чтобы обеспечить идеальную поверхность для игры. Траву обработали средствами от насекомых и болезней, а также внесли необходимые удобрения и провели все агротехнические процедуры. Поэтому стадион готов в любой момент принять матчи самого высокого уровня», — отметили в департаменте.
Фото: департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Газон футбольного поля стадиона «Металлист» приведен в идеальное состояние, пишет департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.".