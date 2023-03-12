У Харкові невідомі зафарбували Ярославському обличчя біля “Металіста”

У Харкові бізнесмен, який обіцяв відродити легендарний футбольний клуб і продати яхту, щоб відбудувати місто, за час війни, схоже, втратив любов місцевих жителів.

Фото мурала на вулиці Плеханівській, де бізнесмену Олександру Ярославському “невідомі патріоти” зафарбували обличчя, опублікував паблік “Ретро футбол Україна”.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від ⚽️🇺🇦Ретро футбол Україна (@retrofootball.ukraine)

“Видатний за своєю крінжовістю мурал, присвячений собі Олександром Ярославським, нарешті розфарбували невідомі патріоти міста Харкова. Так більш абалденно”, – підписали футбольні фанати результат діяльності харків’ян.

Сам процес “зафарбовування Ярославського” раніше публікували місцеві телеграм-канали.

Мурал із зображенням бізнесмена Олександра Ярославського знаходиться на будівлі на вул. Плеханівська, 63. Величезне зображення намалювали 2021 року, коли Ярославський “тріумфально” повертався у крісло президента харківського “Металіста” та обіцяв відродити клуб. Уже тоді таке мистецьке рішення викликало неоднозначні реакції.

“Найбанальніше, шо звучить в голові – це повернення можна було зробити нормально, а не отак вульгарно”, – прокоментував, зокрема, у себе на сторінці у фейсбуці ведучий “ТаТоТаке” Андрій Сеньків.

Нагадаємо, в січні 2023 року українські спортивні ЗМІ опублікували інформацію про те, що Олександр Ярославський припинив фінансувати ФК “Металіст”.

“Те, що я чув – Ярославський зараз ніяк не фінансує, вони справді шукають гроші”, – заявив спортивний журналіст і коментатор Роберто Моралес.

Також поки що немає інформації про успішний продаж Олександром Ярославським яхти Kaiser, гроші від якої він обіцяв направити на відновлення Харкова. Більш того, із сайту брокерської компанії Worth Avenue Yachts зникло оголошення про продаж яхти.