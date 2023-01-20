Ярославський припинив фінансувати харківський “Металіст” – ЗМІ

ФК “Металіст”, який пафосно відроджували у 2021 році, зараз у тяжкій економічній ситуації, повідомляє інтернет-видання “Український футбол” з посиланням на джерела.

“Металіст має фінансові проблеми, і поки точно не зрозуміло, що буде з командою Василя Кобіна у другій частині сезону Української Прем’єр-ліги”, – пише “Український футбол”.

За інформацією видання, команда “Дніпро-1” забрала шістьох гравців “Металіста” із собою на збори до Туреччини – щоб подивитися на них. Журналіст Михайло Співаковський припустив, що до команди, швидше за все, не повернуться два з них – В’ячеслав Танковський та Євген Подлепенец.

Судячи з усього, причина того, що нещодавно відроджена команда знову розсипається – у важкому фінансовому становищі.

“Я чув, що в “Металіста” особливо грошей зараз немає. Ситуація непроста, вони якось петлятимуть, вигадуватимуть схеми”, – зазначив коментатор Сергій Пейчев.

Спортивний журналіст та коментатор Роберто Моралес, якого цитує видання, пішов ще далі. Він заявив, що новий-старий власник команди харківський бізнесмен Олександр Ярославський залишив “Металіст” без грошей.

“Те, що я чув – Ярославський зараз ніяк не фінансує, вони справді шукають гроші”, – сказав Моралес.

Як усе перераховане позначиться на складі та грі синьо-жовтих, стане зрозумілим у березні. Перший офіційний матч 2023 року “Металіст” проведе 4 березня.

Нагадаємо, власник “Металіста” харківський бізнесмен Олександр Ярославський залишив Україну ще до повномасштабного вторгнення РФ. Він вилетів до Великобританії одразу після смертельної ДТП, яка сталася на Харківщині за участю його кортежу. Перед вильотом бізнесмен заявив у коментарі МГ “Об’єктив”, що в момент ДТП спав вдома і дізнався про те, що сталося, тільки вранці. Пізніше співробітник компанії Ярославського DCH з’явився до правоохоронців з повинною – заявив, що за кермом під час ДТП був він. Проте правоохоронці засумнівалися в таких свідченнях. Міністр МВС Денис Монастирський заявив про те, що справу намагалися сфальсифікувати та звільнив за це начальника ГУ Нацполіції Харківщини. Після цього й Монастирський, і Генпрокурорка Ірина Венедиктова неодноразово запрошували Ярославського повернутися до України. Що він і зробив – майже через півроку.