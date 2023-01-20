Ярославский прекратил финансировать харьковский «Металлист» — СМИ

ФК «Металлист», который пафосно возрождали в 2021 году, сейчас в тяжелой экономической ситуации, сообщает интернет-издание «Украинский футбол» со ссылкой на источники.

«Металлист испытывает финансовые проблемы, и пока точно не понятно, что будет с командой Василия Кобина во второй части сезона Украинской Премьер-лиги», — пишет «Украинский футбол».

По информации издания, команда «Днепр-1» забрала шестерых игроков «Металлиста» с собой на сборы в Турцию — чтобы посмотреть их. Журналист Михаил Спиваковский предположил, что в команду, скорее всего, не вернутся два из них — Вячеслав Танковский и Евгений Подлепенец.

Судя по всему, причина того, что недавно возрожденная команда вновь рассыпается — в тяжелом финансовом положении.

«Я слышал, что у «Металлиста» особенно денег сейчас нет. Ситуация непростая, они будут как-то петлять, придумывать схемы», – отметил комментатор Сергей Пейчев.

Спортивный журналист и комментатор Роберто Моралес, которого цитирует издание, пошел еще дальше. Он заявил, что новый-старый владелец команды харьковский бизнесмен Александр Ярославский оставил «Металлист» без денег.

«То, что я слышал – Ярославский сейчас никак не финансирует, они действительно ищут деньги», — сказал Моралес.

Как все перечисленное скажется на составе и игре сине-желтых, станет ясно в марте. Первый официальный матч 2023 года «Металлист» проведет 4 марта.

Напомним, владелец «Металлиста» харьковский бизнесмен Александр Ярославский покинул Украину еще до полномасштабного вторжения РФ. Он вылетел в Великобританию сразу после смертельного ДТП, которое случилось на Харьковщине с участием его кортежа. Перед вылетом бизнесмен заявил в комментарии МГ «Объектив», что в момент ДТП спал дома, и узнал о происшедшем только утром. Позже сотрудник компании Ярославского DCH явился к правоохранителям с повинной — заявил, что за рулем во время ДТП был он. Однако правоохранители усомнились в таких показаниях. Министр МВД Денис Монастырский заявил о том, что дело пытались сфальсифицировать и уволил за это начальника ГУ Нацполиции Харьковщины. После и Монастырский, и Генпрокурор Ирина Венедиктова неоднократно приглашали Ярославского вернуться в Украину. Что он и сделал — спустя почти полгода.