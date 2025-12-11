«Продолжение будет» — Терехов поздравил «Металлист» со 100-летним юбилеем 📷

Харьковский клуб «Металлист» сегодня, 11 декабря, отмечает 100 день рождения. Мэр города Игорь Терехов опубликовал поздравления и отметил, что «это не просто юбилей клуба. Это юбилей части Харькова».

Мэр заявил, что поколения харьковчан выросли вместе с этой командой.

«Кто-то впервые пришел на футбол еще ребенком, держась за руку отца. Кто-то терял голос на фан-секторе. Кто-то плакал от поражений и обнимал незнакомых людей после голов на последних минутах. Для всех, кто хоть раз стоял на трибунах и жил каждую секунду игры – от тишины перед ударом до безумной радости победы, – «Металлист» давно означает больше, чем футбол. Это – Харьков», — написал мэр.

Терехов напомнил, что «Металлист» проходил через все: триумфы, провальные сезоны, новые составы, руководители, эпохи.

«Но одно не менялось никогда: «Металлист» всегда умел объединять Харьков. Так, как не способно больше ничего. На трибунах этого клуба произрастал характер города. Смелый. Азартный. Упрямый», — отметил мэр.

Он заявил, что в Харькове заботятся о стадионе, чтобы в день, когда это станет возможным, он был готов. Терехов также отметил, что клуб вынужден тренироваться в другом городе, но команда остается харьковской.

«И именно поэтому я уверен: самые яркие страницы истории клуба – не в прошлом. Они – впереди. Обязательно придет момент. Момент, когда стадион снова загудит так, что его услышат повсюду. Когда Харьков снова поднимется в едином порыве. Сто лет «Металлисту» – это не точка. Это – запятая. Продолжение будет. И оно будет ярким!», — подытожил городской голова.