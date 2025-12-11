«Продовження буде» – Терехов привітав «Металіст» зі 100-річним ювілеєм (фото)

Харківський клуб «Металіст» сьогодні, 11 грудня, святкує 100 день народження. Мер міста Ігор Терехов опублікував привітання та зазначив, що це «не просто ювілей клубу. Це ювілей частини Харкова».

Міський голова заявив, що покоління харків’ян виросли разом із цією командою.

«Хтось уперше прийшов на футбол ще дитиною, тримаючись за батькову руку. Хтось втрачав голос на фан-секторі. Хтось плакав від поразок і обіймав незнайомих людей після голів на останніх хвилинах. Для всіх, хто бодай раз стояв на трибунах і жив кожну секунду гри – від тиші перед ударом до шаленої радості перемоги, – «Металіст» давно означає більше, ніж футбол. Це – Харків», – написав мер.

Терехов нагадав, що «Металіст» проходив через усе: тріумфи, провальні сезони, нові склади, керівники, епохи.

«Але одна річ не змінювалася ніколи: «Металіст» завжди вмів об’єднувати Харків. Так, як не здатне більше нічого. На трибунах цього клубу виростав характер міста. Сміливий. Азартний. Упертий», – зазначив мер.

Він заявив, що у Харкові дбають про стадіон, щоб у день, коли це стане можливим, він був готовий. Терехов також зауважив, що наразі клуб змушений тренуватися в іншому місті, але команда залишається харківською.

«І саме тому я впевнений: найяскравіші сторінки історії клубу – не в минулому. Вони – попереду. Обов’язково прийде момент. Момент, коли стадіон знову загуде так, що його почують всюди. Коли Харків знову підведеться в єдиному пориві. Сто років «Металісту» – це не крапка. Це – кома. Продовження буде. І воно буде яскравим!», – підсумував міський голова.