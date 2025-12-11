«Продовження буде» – Терехов привітав «Металіст» зі 100-річним ювілеєм (фото)
Харківський клуб «Металіст» сьогодні, 11 грудня, святкує 100 день народження. Мер міста Ігор Терехов опублікував привітання та зазначив, що це «не просто ювілей клубу. Це ювілей частини Харкова».
Міський голова заявив, що покоління харків’ян виросли разом із цією командою.
«Хтось уперше прийшов на футбол ще дитиною, тримаючись за батькову руку. Хтось втрачав голос на фан-секторі. Хтось плакав від поразок і обіймав незнайомих людей після голів на останніх хвилинах. Для всіх, хто бодай раз стояв на трибунах і жив кожну секунду гри – від тиші перед ударом до шаленої радості перемоги, – «Металіст» давно означає більше, ніж футбол. Це – Харків», – написав мер.
Терехов нагадав, що «Металіст» проходив через усе: тріумфи, провальні сезони, нові склади, керівники, епохи.
«Але одна річ не змінювалася ніколи: «Металіст» завжди вмів об’єднувати Харків. Так, як не здатне більше нічого. На трибунах цього клубу виростав характер міста. Сміливий. Азартний. Упертий», – зазначив мер.
Він заявив, що у Харкові дбають про стадіон, щоб у день, коли це стане можливим, він був готовий. Терехов також зауважив, що наразі клуб змушений тренуватися в іншому місті, але команда залишається харківською.
«І саме тому я впевнений: найяскравіші сторінки історії клубу – не в минулому. Вони – попереду. Обов’язково прийде момент. Момент, коли стадіон знову загуде так, що його почують всюди. Коли Харків знову підведеться в єдиному пориві. Сто років «Металісту» – це не крапка. Це – кома. Продовження буде. І воно буде яскравим!», – підсумував міський голова.
Читайте також: «Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, металлист, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Продовження буде» – Терехов привітав «Металіст» зі 100-річним ювілеєм (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 14:23;