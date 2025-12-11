Live

«Продовження буде» – Терехов привітав «Металіст» зі 100-річним ювілеєм (фото)

Суспільство 14:23   11.12.2025
Вікторія Яковенко
«Продовження буде» – Терехов привітав «Металіст» зі 100-річним ювілеєм (фото) Фото: Харківська міськрада

Харківський клуб «Металіст» сьогодні, 11 грудня, святкує 100 день народження. Мер міста Ігор Терехов опублікував привітання та зазначив, що це «не просто ювілей клубу. Це ювілей частини Харкова».

Міський голова заявив, що покоління харків’ян виросли разом із цією командою.

«Хтось уперше прийшов на футбол ще дитиною, тримаючись за батькову руку. Хтось втрачав голос на фан-секторі. Хтось плакав від поразок і обіймав незнайомих людей після голів на останніх хвилинах. Для всіх, хто бодай раз стояв на трибунах і жив кожну секунду гри – від тиші перед ударом до шаленої радості перемоги, – «Металіст» давно означає більше, ніж футбол. Це – Харків», – написав мер.

юбилей Металлиста в Харькове
Фото: Харківська міськрада
юбилей Металлиста в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Терехов нагадав, що «Металіст» проходив через усе: тріумфи, провальні сезони, нові склади, керівники, епохи.

«Але одна річ не змінювалася ніколи: «Металіст» завжди вмів об’єднувати Харків. Так, як не здатне більше нічого. На трибунах цього клубу виростав характер міста. Сміливий. Азартний. Упертий», – зазначив мер.

юбилей Металлиста в Харькове
Фото: Харківська міськрада
юбилей Металлиста в Харькове
Фото: Харківська міськрада
юбилей Металлиста в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Він заявив, що у Харкові дбають про стадіон, щоб у день, коли це стане можливим, він був готовий. Терехов також зауважив, що наразі клуб змушений тренуватися в іншому місті, але команда залишається харківською.

«І саме тому я впевнений: найяскравіші сторінки історії клубу – не в минулому. Вони – попереду. Обов’язково прийде момент. Момент, коли стадіон знову загуде так, що його почують всюди. Коли Харків знову підведеться в єдиному пориві. Сто років «Металісту» – це не крапка. Це – кома. Продовження буде. І воно буде яскравим!», – підсумував міський голова.

Читайте також: «Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зміївщина готується до можливого підтоплення: евакуювати можуть 900 людей
Зміївщина готується до можливого підтоплення: евакуювати можуть 900 людей
11.12.2025, 14:47
На Харківщині будуть лунати вибухи – причину розповіли у ХОВА
На Харківщині будуть лунати вибухи – причину розповіли у ХОВА
11.12.2025, 11:10
“Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську
“Вже неможливо давати задню” – Трегубов про дії росіян у Куп’янську
11.12.2025, 10:12
Скільки в Харкові коштують штучні ялинки: ціни за рік зросли – мерія
Скільки в Харкові коштують штучні ялинки: ціни за рік зросли – мерія
11.12.2025, 12:37
На Харківщині збили пішохода: водій покинув місце ДТП, чи знайшли його
На Харківщині збили пішохода: водій покинув місце ДТП, чи знайшли його
11.12.2025, 13:14
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
«Складається неприємна ситуація». Що намагається зробити РФ біля Вовчанська
11.12.2025, 13:49

Новини за темою:

10.12.2025
Не томограф: Терехов розповів, що купив військовий шпиталь за 15 млн з бюджету
09.12.2025
Кошти на підземні дитсадки передбачать у бюджеті Харкова-2026 (відео)
09.12.2025
Терехов пояснив, навіщо їздить на «прильоти» по Харкову (відео)
09.12.2025
Які наслідки удару по Печенізькій дамбі для Харкова – відповідь Терехова
09.12.2025
Новорічні декорації в Харкові: чи витратили кошти з бюджету, повідомив Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Продовження буде» – Терехов привітав «Металіст» зі 100-річним ювілеєм (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2025 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський клуб «Металіст» сьогодні, 11 грудня, святкує 100 день народження. Мер міста Ігор Терехов опублікував привітання".