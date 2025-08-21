Live
«Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі

Спорт 15:29   21.08.2025
Вікторія Яковенко
«Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі Фото: Олег Синєгубов

Про тренування ФК «Металіст 1925» на домашньому стадіоні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що це сталося вперше за 3,5 роки.

«Присутність у місті команди «Металіст 1925» — це важливо, перш за все, для самих харків’ян, адже клуб є справжнім символом міста. Ми мріємо про те, що великий футбол знову повернеться на легендарний стадіон «Металіст». Завдяки нашим військовим навіть зараз маємо змогу зібратися тут», – розповів Синєгубов.

Металлист в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
Металлист в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
Металлист в Харькове
Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА заявив: якщо безпекова ситуація дозволить, потрібно буде лише тиждень-два, аби відновити проведення матчів. І підкреслив: поле перебуває у чудовому стані, залишаються лише технічні питання з організації змагань.

«На відкрите тренування також були запрошені юні футболісти. Для дітей це надзвичайна подія і можливість поспілкуватися з гравцями команди», – додав Синєгубов.

Металлист в Харькове
Фото: Олег Синєгубов

Зазначимо, що ФК «Металіст 1925» повернувся в УПЛ після річної перерви, обігравши «Лівий берег»  з рахунком 1:0 1 червня.

Вікторія Яковенко
