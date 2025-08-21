«Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі
Про тренування ФК «Металіст 1925» на домашньому стадіоні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що це сталося вперше за 3,5 роки.
«Присутність у місті команди «Металіст 1925» — це важливо, перш за все, для самих харків’ян, адже клуб є справжнім символом міста. Ми мріємо про те, що великий футбол знову повернеться на легендарний стадіон «Металіст». Завдяки нашим військовим навіть зараз маємо змогу зібратися тут», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА заявив: якщо безпекова ситуація дозволить, потрібно буде лише тиждень-два, аби відновити проведення матчів. І підкреслив: поле перебуває у чудовому стані, залишаються лише технічні питання з організації змагань.
«На відкрите тренування також були запрошені юні футболісти. Для дітей це надзвичайна подія і можливість поспілкуватися з гравцями команди», – додав Синєгубов.
Зазначимо, що ФК «Металіст 1925» повернувся в УПЛ після річної перерви, обігравши «Лівий берег» з рахунком 1:0 1 червня.
Читайте також: «Атмосфера була неймовірною». У Харкові змагались найсильніші (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: матч, Металлист 1925, новини Харкова, тренировка, футбол;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Металіст 1925» тренувався в Харкові. Коли до міста можуть повернутися матчі»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про тренування ФК «Металіст 1925» на домашньому стадіоні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".