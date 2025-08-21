«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи
О тренировке ФК «Металлист 1925» на домашнем стадионе сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что это произошло впервые за 3,5 года.
«Присутствие в городе команды «Металлист 1925» — это важно прежде всего для самих харьковчан, ведь клуб является настоящим символом города. Мы мечтаем о том, что большой футбол снова вернется на легендарный стадион «Металлист». Благодаря нашим военным даже сейчас есть возможность собраться здесь», — рассказал Синегубов.
Глава ХОВА заявил: если ситуация безопасная позволит, нужна будет всего неделя-две, чтобы возобновить проведение матчей. И подчеркнул: поле находится в отличном состоянии, остаются только технические вопросы по организации соревнований.
«На открытую тренировку также были приглашены юные футболисты. Для детей это чрезвычайное событие и возможность пообщаться с игроками команды», – добавил Синегубов.
Отметим, что ФК «Металлист 1925» вернулся в УПЛ после годового перерыва, обыграв «Левый берег» со счетом 1:0 1 июня.
Читайте также: «Атмосфера была невероятной». В Харькове соревновались самые сильные (видео)
Новости по теме:
- Категории: Спорт, Харьков; Теги: матч, Металлист 1925, новости Харькова, тренировка, футбол;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О тренировке ФК «Металлист 1925» на домашнем стадионе сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".