«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи

О тренировке ФК «Металлист 1925» на домашнем стадионе сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что это произошло впервые за 3,5 года.

«Присутствие в городе команды «Металлист 1925» — это важно прежде всего для самих харьковчан, ведь клуб является настоящим символом города. Мы мечтаем о том, что большой футбол снова вернется на легендарный стадион «Металлист». Благодаря нашим военным даже сейчас есть возможность собраться здесь», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА заявил: если ситуация безопасная позволит, нужна будет всего неделя-две, чтобы возобновить проведение матчей. И подчеркнул: поле находится в отличном состоянии, остаются только технические вопросы по организации соревнований.

«На открытую тренировку также были приглашены юные футболисты. Для детей это чрезвычайное событие и возможность пообщаться с игроками команды», – добавил Синегубов.

Отметим, что ФК «Металлист 1925» вернулся в УПЛ после годового перерыва, обыграв «Левый берег» со счетом 1:0 1 июня.