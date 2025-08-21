Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи

Спорт 15:29   21.08.2025
Виктория Яковенко
«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи Фото: Олег Синегубов

О тренировке ФК «Металлист 1925» на домашнем стадионе сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что это произошло впервые за 3,5 года.

«Присутствие в городе команды «Металлист 1925» — это важно прежде всего для самих харьковчан, ведь клуб является настоящим символом города. Мы мечтаем о том, что большой футбол снова вернется на легендарный стадион «Металлист». Благодаря нашим военным даже сейчас есть возможность собраться здесь», — рассказал Синегубов.

Металлист в Харькове
Фото: Олег Синегубов
Металлист в Харькове
Фото: Олег Синегубов
Металлист в Харькове
Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА заявил: если ситуация безопасная позволит, нужна будет всего неделя-две, чтобы возобновить проведение матчей. И подчеркнул: поле находится в отличном состоянии, остаются только технические вопросы по организации соревнований.

«На открытую тренировку также были приглашены юные футболисты. Для детей это чрезвычайное событие и возможность пообщаться с игроками команды», – добавил Синегубов.

Металлист в Харькове
Фото: Олег Синегубов

Отметим, что ФК «Металлист 1925» вернулся в УПЛ после годового перерыва, обыграв «Левый берег» со счетом 1:0 1 июня.

Читайте также: «Атмосфера была невероятной». В Харькове соревновались самые сильные (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
20.08.2025, 16:17
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
21.08.2025, 15:04
«Сегодня хороним людей» — Терехов о последнем обстреле Харькова
«Сегодня хороним людей» — Терехов о последнем обстреле Харькова
21.08.2025, 12:49
Краматорск станет Харьковщиной? В ВР предлагают изменить админграницы, детали
Краматорск станет Харьковщиной? В ВР предлагают изменить админграницы, детали
21.08.2025, 13:48
«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи
«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи
21.08.2025, 15:29

Новости по теме:

22:37
Харьковские футзалистки выиграли Кубок Украины (фото)
17:12
Российские гандболисты подозреваются в ставках на свои матчи (фото)
21:35
Дания вышла в полуфинал Евро-2020
08:47
Сборные Италии и Испании стали полуфиналистами Евро-2020
08:09
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче с Англией на Евро 2020

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О тренировке ФК «Металлист 1925» на домашнем стадионе сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".