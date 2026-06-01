Температурные качели в мае: как погода повлияет на урожай на Харьковщине
Итоги мая подвел Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Синоптики говорят: за последний месяц весны в регионе отмечались существенные колебания среднесуточных температур — от прохладных для мая до почти июньских показателей.
«Прохладная погода была вполне удовлетворительной для вегетации озимых и ранних яровых зерновых культур, которые менее привередливы к теплу, рост и развитие которых происходили достаточно активно, существенного отставания фазового развития от средних многолетних показателей не наблюдалось», — говорится в сообщении.
При этом пониженный температурный режим был неблагоприятным для роста и развития теплолюбивых культур, говорят синоптики.
«На протяжении последней весенней декады рост и развитие всех сельскохозяйственных культур происходил при достаточном на большинстве площадей увлажнении почвы, за исключением центральной и северной частей области, где в течение декады началось интенсивное уменьшение запасов продуктивной влаги к неудовлетворительным», — отметили в гидрометцентре.
Напомним, после двух температурных рекордов в начале мая во второй половине месяца синоптики почти каждый день предупреждали жителей Харькова и области об опасной погоде. Исключением было всего 16 число. Во все остальные дни регион ежедневно терроризировала либо гроза, либо ливень, либо шквалы, либо все вместе. 27 мая сильный ветер натворил беды в Харькове. Коммунальщики «Зеленстроя» работали в усиленном режиме.
Читайте также: 98 ударов, пострадали 88 горожан: Терехов о мае в Харькове (статистика)
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 13:10;