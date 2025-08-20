Live
«Атмосфера была невероятной». В Харькове соревновались самые сильные (видео)

Спорт 14:25   20.08.2025
Виктория Яковенко
В воскресенье, 17 августа, в Харькове состоялся Adrenalin Battle – настоящий праздник вольной борьбы.

Организаторы мероприятия предупреждали, что борьба будет зрелищной, ведь на ковер выходили сильнейшие.

В программе произошло девять юниорских и 12 взрослых стычек.

«Атмосфера в зале была невероятной, а уровень борьбы вдохновляющим», — отметили организаторы.

На мероприятии побывали олимпийский чемпион Олег Верняев, призер Олимпийских игр Парвиз Насибов и мэр Харькова Игорь Терехов.

борьба в Харькове

Видео: Спортивный клуб Аdrenalin

Читайте также: Юбилей Горяинова: футбольный матч состоялся на стадионе «Металлист» в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
