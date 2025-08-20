«Атмосфера была невероятной». В Харькове соревновались самые сильные (видео)
В воскресенье, 17 августа, в Харькове состоялся Adrenalin Battle – настоящий праздник вольной борьбы.
Организаторы мероприятия предупреждали, что борьба будет зрелищной, ведь на ковер выходили сильнейшие.
В программе произошло девять юниорских и 12 взрослых стычек.
«Атмосфера в зале была невероятной, а уровень борьбы вдохновляющим», — отметили организаторы.
На мероприятии побывали олимпийский чемпион Олег Верняев, призер Олимпийских игр Парвиз Насибов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Видео: Спортивный клуб Аdrenalin
