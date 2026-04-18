Бежал по улице и расстреливал людей: террориста ликвидировали в Киеве

Происшествия 18:41   18.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Около 17:00 в соцсетях начали писать о стрельбе в Голосеевском районе в Киеве. Позже, по информации очевидцев, неизвестный мужчина с автоматом начал стрелять в прохожих.

Дополнено в 18:45. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил: бойцы КОРДа ликвидировали стрелка. По предварительным данным, ему было 58 лет, мужчина родился в Москве. Кроме четырех человек, которых подозреваемый убил на улице, еще одного погибший – в супермаркете.

18:20. Вечером в соцсетях начали публиковать фото раненых и погибших. Мэр Виталий Кличко сообщил: уже известно о двух погибших в Голосеевском районе и десятке раненых. Среди пострадавших – ребенок.

После чего стрелок отправился в супермаркет. Там он, по данным очевидцев, ранил охранника и взял в заложники находящихся в магазине людей.

Тем временем появилась информация о том, что террорист еще и поджог ранее свою квартиру.

Параллельно с тем, как спасатели тушили квартиру, а медики эвакуировали раненых, переговорщики начали уговаривать стрелка отпустить людей.

Позже стало известно, что мужчина отказывается вести переговоры – силовики приготовились к штурму супермаркета. По данным источников издания «Украинская правда», стрелка ликвидировали во время спецоперации. Имя подозреваемого – Васильченков Дмитрий Васильевич. Известно, что он родился в 1968 году в Москве, некоторое время проживал в Бахмуте Донецкой области, потом переехал в Голосеевский район Киева.

На данный момент известно, что в результате террора в Киеве десять человек госпитализировали. Президент Владимир Зеленский уточнил: погибших – четверо.

  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 18:41;

