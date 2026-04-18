Біг по вулиці та розстрілював людей: терориста ліквідували в Києві

Близько 17:00 у соцмережах почали писати про стрілянину у Голосіївському районі в Києві. Пізніше, за інформацією очевидців, невідомий чоловік із автоматом почав стріляти у перехожих.

Доповнено о 18:41. Генпрокурор України Руслан Кравченко підтвердив: бійці КОРДу ліквідували стрільця. За попередніми даними, йому було 58 років, чоловік народився у Москві. Крім чотирьох людей, яких підозрюваний вбив на вулиці, ще одного загиблого знайшли у супермаркеті.

18:34. Ввечері в соцмережах почали публікувати фото поранених та загиблих. Мер Віталій Кличко повідомив: вже відомо про двох загиблих у Голосіївському районі та десяток поранених. Серед постраждалих – дитина.

Після чого стрілець вирушив до супермаркету. Там він, за даними очевидців, поранив охоронця і взяв у заручники людей, які перебували в магазині.

Тим часом з’явилася інформація про те, що терорист ще й підпалив раніше свою квартиру.

Паралельно з тим, як рятувальники гасили квартиру, а медики евакуювали поранених, переговорники почали вмовляти стрільця відпустити людей.

Згодом стало відомо, що чоловік відмовляється вести переговори – силовики приготувалися до штурму супермаркету. За даними джерел видання “Українська правда”, стрільця врешті ліквідували під час спецоперації. Ім’я підозрюваного – Васильченко Дмитро Васильович. Відомо, що він народився 1968 року в Москві, певний час проживав у Бахмуті Донецької області, потім переїхав у Голосіївський район Києва.

Наразі відомо, що в результаті терору в Києві десять осіб госпіталізували. Президент Володимир Зеленський уточнив: загиблих – четверо.