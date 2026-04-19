Теракт в Киеве: против копов, оставивших мать и сына во время стрельбы, открыли дело

Об открытии уголовного производства против двоих копов сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Сеть возмутило видео, на котором двое копов во время нападения террориста оставили двоих гражданских, один из которых — ребенок, и скрылись, в результате чего люди получили ранения.

«По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года было возбуждено уголовное производство. Правовая квалификация уголовного правонарушения – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности, эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку», — заявил Руслан Кравченко.

После распространения видео министр ВС Игорь Клименко заявил, что правоохранители были отстранены и начали служебное расследование в отношении них.

Впоследствии глава МВД оценил действия полицейского и полицейской, прибывших на место теракта.

«Позорное, недостойное поведение. Это – стыд для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения по руководителям», — прокомментировал Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что не корректно на этом примере обобщать работу всей полиции только по действиям двоих сотрудников.

«Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовал КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы», — подчеркнул Клименко.

Напомним, 18 апреля в Киеве произошел теракт: вооруженный мужчина бежал по улице и расстреливал людей.