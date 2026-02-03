Двое спасателей на Харьковщине попали под повторный обстрел ночью — МВД
По меньшей мере, 12 человек пострадали в результате ночных вражеских ударов на Харьковщине, Сумщине, Киевщине и в столице, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«Среди травмированных – двое наших спасателей, которые попали под повторный обстрел в Харьковской области», – отметил Клименко.
Он рассказал, что сейчас сложная ситуация с теплоснабжением в Киеве, Харькове и Днепре.
«К ликвидации последствий обстрела привлекли сводные отряды, в том числе верхолазы и инженерные расчеты», — уточнили в МВД.
Кроме того, Клименко сообщил, что в Харькове сейчас разворачивают дополнительные пункты поддержки населения. Туда направляют спецтехнику и специалистов из других регионов.
«Линия 112 по всей стране продолжает принимать сообщения об отсутствии поставок тепла, электроэнергии, воды. На сейчас операторы обработали около 70 тысяч обращений», — подытожил Клименко.
Напомним, в Харькове ночью гремели десятки взрывов. Город атаковали ракетами, БпЛА и КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары целенаправленно адресовали энергетической инфраструктуре. В Харькове вынуждены в 20-градусный мороз сливать систему отопления 820 жилых домов. Он также сообщил, что в результате ночной комбинированной атаки повреждены энергетические объекты, трансформаторные подстанции. Практически разрушена ТЭЦ-5, которая запитывала часть города. Домов без тепла могло быть больше.
