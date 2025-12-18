Live

Вызвать копов, пожарных или медиков теперь можно даже без мобильной связи

Общество 11:10   18.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото: патрульная полиция

О новом мобильном приложении, которое работает в условиях отсутствия мобильной связи рассказал глава МВД Игорь Клименко. 

«МВД разработало официальный сервис экстренной помощи, который может работать даже без мобильной связи. В критической ситуации вы звоните через приложение – и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу», – пишет Клименко.

Приложение будет особенно полезно:

  • в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;
  • в районах со слабым или нестабильным покрытием;
  • во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

В дальнейшем функционал приложения планируют расширять. В частности, разработчики хотят добавить опцию вызова языком жестов.

«Все персональные данные защищены. Приложение отвечает государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов», – добавил Клименко.

Читайте также: Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет

Автор: Николь Костенко-Лагутина
