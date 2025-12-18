Вызвать копов, пожарных или медиков теперь можно даже без мобильной связи
О новом мобильном приложении, которое работает в условиях отсутствия мобильной связи рассказал глава МВД Игорь Клименко.
«МВД разработало официальный сервис экстренной помощи, который может работать даже без мобильной связи. В критической ситуации вы звоните через приложение – и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу», – пишет Клименко.
Приложение будет особенно полезно:
- в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;
- в районах со слабым или нестабильным покрытием;
- во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.
В дальнейшем функционал приложения планируют расширять. В частности, разработчики хотят добавить опцию вызова языком жестов.
«Все персональные данные защищены. Приложение отвечает государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов», – добавил Клименко.
