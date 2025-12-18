Live

Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет

Общество 10:24   18.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что сегодня, 18 декабря, на Харьковщине прозвучат взрывы. 

В частности, громко будет в Изюмском районе. Причина – плановое обезвреживание взрывоопасны предметов.

Подрывные работы будут проводить:

  • с 12:00 до 13:00 вблизи населенных пунктов Заводы, Андреевка, Барабашовка;
  • с 11:00 до 12:00 рядом с селом Сулиговка.

Напомним, утром 18 декабря Олег Синегубов сообщил, что за сутки оккупанты атаковали два населенных пункта Харьковщины. В результате обстрела в с. Замост Великобурлукской громады пострадал 50-летний мужчина. В Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройка и авто. В Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки.

Читайте также: Об актуальных профессиях и грантах на открытие бизнеса рассказали воинам ВСУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 18 декабря: пострадал мужчина, штурмы РФ
Новости Харькова — главное 18 декабря: пострадал мужчина, штурмы РФ
18.12.2025, 09:04
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
18.12.2025, 06:00
За Италию в центре Харькова заплатили почти 4 млн грн – ХАЦ
За Италию в центре Харькова заплатили почти 4 млн грн – ХАЦ
17.12.2025, 20:56
Начальник Госгеокадастра Харьковщины Юрий Кундрюков: о результатах в уходящем году и планах на 2026-й
Начальник Госгеокадастра Харьковщины Юрий Кундрюков: о результатах в уходящем году и планах на 2026-й
17.12.2025, 12:00
Вызвать копов, пожарных или медиков теперь можно даже без мобильной связи
Вызвать копов, пожарных или медиков теперь можно даже без мобильной связи
18.12.2025, 11:10

Новости по теме:

12.12.2025
Будут обезвреживать взрывоопасные предметы – в регионе прозвучат взрывы
11.12.2025
На Харьковщине будут слышны взрывы – причину рассказали в ХОВА
04.12.2025
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
28.11.2025
Взрывы прогремели в Харькове: были перепады электроэнергии, есть пострадавший
26.11.2025
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 10:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА проинформировали, что сегодня, 18 декабря, на Харьковщине прозвучат взрывы. ".