Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет
В пресс-службе ХОВА проинформировали, что сегодня, 18 декабря, на Харьковщине прозвучат взрывы.
В частности, громко будет в Изюмском районе. Причина – плановое обезвреживание взрывоопасны предметов.
Подрывные работы будут проводить:
- с 12:00 до 13:00 вблизи населенных пунктов Заводы, Андреевка, Барабашовка;
- с 11:00 до 12:00 рядом с селом Сулиговка.
Напомним, утром 18 декабря Олег Синегубов сообщил, что за сутки оккупанты атаковали два населенных пункта Харьковщины. В результате обстрела в с. Замост Великобурлукской громады пострадал 50-летний мужчина. В Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройка и авто. В Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки.
Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 10:24