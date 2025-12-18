Сегодня на Харьковщине будут звучать взрывы – что произойдет

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что сегодня, 18 декабря, на Харьковщине прозвучат взрывы.

В частности, громко будет в Изюмском районе. Причина – плановое обезвреживание взрывоопасны предметов.

Подрывные работы будут проводить:

с 12:00 до 13:00 вблизи населенных пунктов Заводы, Андреевка, Барабашовка;

с 11:00 до 12:00 рядом с селом Сулиговка.

Напомним, утром 18 декабря Олег Синегубов сообщил, что за сутки оккупанты атаковали два населенных пункта Харьковщины. В результате обстрела в с. Замост Великобурлукской громады пострадал 50-летний мужчина. В Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройка и авто. В Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки.

