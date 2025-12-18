Об актуальных профессиях и грантах на открытие бизнеса рассказали воинам ВСУ
Специалисты управления по делам ветеранов ХОВА совместно с КУ «Ветеранский простор «Бок о бок» и представителями областного центра занятости провели профориентационное мероприятие для воинов с инвалидностью, пишут в пресс-службе Харьковской ОВА.
Главной целью встречи была помощь ветеранам в овладении новых актуальных профессий и переобучении. Кроме того, участникам встречи напомнили о грантах от государства, которые поддерживают открытие нового бизнеса.
«Реализация ветеранской политики – одна из наших приоритетных задач. Это направление работы находится на контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Постоянно работаем над расширением возможностей для профессиональной адаптации и реинтеграции в мирную жизнь ветеранов и ветеранок. Наша цель – создавать максимум возможностей для тех, кто на пути к возвращению в гражданскую жизнь», – сказала заместительница главы ХОВА Вита Ковальская.
Кроме того, ветеранам и демобилизованным бойцам рассказали о тонкостях трудоустройства и развития собственного дела.
«Участники получили индивидуальные консультации, узнали актуальные вакансии, программы переквалификации службы занятости, а также возможности Украинского ветеранского фонда», – добавили в ХОВА
Читайте также: Пострадал мужчина, есть разрушения: Синегубов сообщил об обстрелах региона
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Об актуальных профессиях и грантах на открытие бизнеса рассказали воинам ВСУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 09:37;