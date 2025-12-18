Об актуальных профессиях и грантах на открытие бизнеса рассказали воинам ВСУ

Специалисты управления по делам ветеранов ХОВА совместно с КУ «Ветеранский простор «Бок о бок» и представителями областного центра занятости провели профориентационное мероприятие для воинов с инвалидностью, пишут в пресс-службе Харьковской ОВА.

Главной целью встречи была помощь ветеранам в овладении новых актуальных профессий и переобучении. Кроме того, участникам встречи напомнили о грантах от государства, которые поддерживают открытие нового бизнеса.

«Реализация ветеранской политики – одна из наших приоритетных задач. Это направление работы находится на контроле начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Постоянно работаем над расширением возможностей для профессиональной адаптации и реинтеграции в мирную жизнь ветеранов и ветеранок. Наша цель – создавать максимум возможностей для тех, кто на пути к возвращению в гражданскую жизнь», – сказала заместительница главы ХОВА Вита Ковальская.

Кроме того, ветеранам и демобилизованным бойцам рассказали о тонкостях трудоустройства и развития собственного дела.

«Участники получили индивидуальные консультации, узнали актуальные вакансии, программы переквалификации службы занятости, а также возможности Украинского ветеранского фонда», – добавили в ХОВА