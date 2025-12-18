Про актуальні професії та гранти на відкриття бізнесу розповіли воїнам ЗСУ

Фахівці управління у справах ветеранів ХОВА спільно з КЗ “Ветеранський простір “Пліч-о-пліч” та представниками обласного центру зайнятості провели профорієнтаційний захід для воїнів з інвалідністю, пишуть у пресслужбі Харківської ОВА.

Головною метою зустрічі була допомога ветеранам в опановувані нових актуальних професій та перенавчанні. Крім того, учасникам зустрічі нагадали про гранти від держави, що підтримують відкриття нового бізнесу.

“Реалізація ветеранської політики – одне з наших пріоритетних завдань. Цей напрямок роботи перебуває на контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Постійно працюємо над розширенням можливостей для професійної адаптації і реінтеграції до мирного життя ветеранів та ветеранок. Наша мета – створювати максимум можливостей для тих, хто на шляху до повернення у цивільне життя”, – сказала заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Крім того, ветеранам та демобілізованим бійцям розповіли про тонкощі працевлаштування та розвитку власної справи.

“Учасники отримали індивідуальні консультації, дізналися про актуальні вакансії, програми перекваліфікації служби зайнятості, а також можливості Українського ветеранського фонду”, – додали в ХОВА