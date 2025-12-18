Live

Постраждав чоловік, є руйнування: Синєгубов повідомив про обстріли регіону

Події 08:57   18.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Постраждав чоловік, є руйнування: Синєгубов повідомив про обстріли регіону

За добу окупанти атакували два населені пункти Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Внаслідок обстрілу в с. Заміст Великобурлуцької громади постраждав 50-річний чоловік”, – передає Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині прилетіло:

  • два КАБи;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • три БпЛА типу «Шахед»;
  • дев’ять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, господарська споруда та авто.

“В Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди (с. Гаврилівка)”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: На Харківщині СОУ стримали дев’ять штурмів росіян: Генштаб на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
