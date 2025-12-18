Постраждав чоловік, є руйнування: Синєгубов повідомив про обстріли регіону
За добу окупанти атакували два населені пункти Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в с. Заміст Великобурлуцької громади постраждав 50-річний чоловік”, – передає Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині прилетіло:
- два КАБи;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- три БпЛА типу «Шахед»;
- дев’ять БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, господарська споруда та авто.
“В Ізюмському районі пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди (с. Гаврилівка)”, – додав начальник ХОВА.
