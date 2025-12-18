Пострадал мужчина, есть разрушения: Синегубов сообщил об обстрелах региона
За сутки оккупанты атаковали два населенных пункта Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в с. Замост Великобурлукской громады пострадал 50-летний мужчина», – передает Синегубов.
В течение минувших суток по Харьковщине прилетело:
- два КАБа;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Шахед»;
- девять БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройка и авто.
«В Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки (с. Гавриловка)», – добавил начальник ХОВА.
На Харьковщине СОУ сдержали девять штурмов россиян: Генштаб на 08:00
