Live

Пострадал мужчина, есть разрушения: Синегубов сообщил об обстрелах региона

Происшествия 08:57   18.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пострадал мужчина, есть разрушения: Синегубов сообщил об обстрелах региона

За сутки оккупанты атаковали два населенных пункта Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрела в с. Замост Великобурлукской громады пострадал 50-летний мужчина», – передает Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине прилетело:

  • два КАБа;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Шахед»;
  • девять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден частный дом, хозпостройка и авто.

«В Изюмском районе повреждены два частных дома, хозяйственные постройки (с. Гавриловка)», – добавил начальник ХОВА.

Читайте также: На Харьковщине СОУ сдержали девять штурмов россиян: Генштаб на 08:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
Новости Харькова — главное 18 декабря: пострадал мужчина, штурмы РФ
Новости Харькова — главное 18 декабря: пострадал мужчина, штурмы РФ
18.12.2025, 09:04
За Италию в центре Харькова заплатили почти 4 млн грн – ХАЦ
За Италию в центре Харькова заплатили почти 4 млн грн – ХАЦ
17.12.2025, 20:56
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
18.12.2025, 06:00
Начальник Госгеокадастра Харьковщины Юрий Кундрюков: о результатах в уходящем году и планах на 2026-й
Начальник Госгеокадастра Харьковщины Юрий Кундрюков: о результатах в уходящем году и планах на 2026-й
17.12.2025, 12:00
Об актуальных профессиях и грантах на открытие бизнеса рассказали воинам ВСУ
Об актуальных профессиях и грантах на открытие бизнеса рассказали воинам ВСУ
18.12.2025, 09:37

Новости по теме:

18.12.2025
На Чугуевщине погибла пенсионерка, загорелся частный дом – данные ГСЧС
16.12.2025
Били КАБами, БпЛА и дронами – что летело на Харьковщину, сообщил Синегубов
15.12.2025
Били ракеты, КАБ и более 100 БпЛА: последствия обстрелов Харьковщины за неделю
15.12.2025
Без погибших и раненых: на прошлой неделе Харьков атаковали только БпЛА
15.12.2025
Больше 30 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пострадал мужчина, есть разрушения: Синегубов сообщил об обстрелах региона», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 08:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты атаковали два населенных пункта Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".