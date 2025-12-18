На Харьковщине СОУ сдержали девять штурмов россиян: Генштаб на 08:00
О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал утром 18 декабря Генштаб ВСУ.
Так на севере области россияне штурмовали позиции украинских защитников шесть раз в районе Отрадного.
На Купянском направлении зафиксировали три боя около Загрызово, Песчаного и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и осуществили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери оккупантов, по информации Генштаба, следующие:
