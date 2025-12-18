На Харківщині СОУ стримали дев’ять штурмів росіян: Генштаб на 08:00
Про бої на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах поінформував зранку 18 грудня Генштаб ЗСУ.
Так, на півночі області росіяни штурмували позиції українських захисників шість разів у районі Одрадного.
На Куп’янському напрямку зафіксували три бої біля Загризового, Піщаного та Глушківки.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 118 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати окупантів, за інформацією Генштабу, такі:
