Дні стають теплішими, вночі – заморозки: прогноз погоди на 3 травня у Харкові

Погода 19:51   02.05.2026
Оксана Горун
Заморозки й у повітрі, і на землі прогнозують уночі з 2 на 3 травня спеціалісти Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Метеорологи опублікували два поспіль попередження про стихійні явища в Харківській області – на 3 та 4 травня. Обидва стосуються заморозків.

Уночі на 3 травня очікують по області заморозки в повітрі 0 – 3°; по місту заморозки в повітрі 0 – 2°. Вночі на 4 березня заморозки будуть лише на поверхні ґрунту – до трьох морозу.

При цьому вдень погода починає ставати все більш весняною. На 3 травня в місті прогнозують 13 – 15° тепла, по області – 12 – 17° тепла.

Уже з понеділка, 4 травня, стовпчики термометрів підберуться до позначки 20°, а у вівторок, 5 травня, повинні впевнено її перетнути та піти вгору.

Читайте також: Температурний рекорд зафіксували в Харкові синоптики

Чи є ажіотаж на АЗС Харкова, що вціліли, після “прильотів”, розповів Терехов
Чи є ажіотаж на АЗС Харкова, що вціліли, після “прильотів”, розповів Терехов
02.05.2026, 18:47
Дні стають теплішими, вночі – заморозки: прогноз погоди на 3 травня у Харкові
Дні стають теплішими, вночі – заморозки: прогноз погоди на 3 травня у Харкові
02.05.2026, 19:51
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
05.08.2025, 17:42
Терехов звернувся до власників АЗС у Харкові після “прильотів” (відео)
Терехов звернувся до власників АЗС у Харкові після “прильотів” (відео)
02.05.2026, 15:04
Наслідки прильотів по Харкову вдень показали Синєгубов і ДСНС (фото)
Наслідки прильотів по Харкову вдень показали Синєгубов і ДСНС (фото)
02.05.2026, 16:10
Допомога аграріям Харківщини: кому дадуть до 50 тисяч гривень
Допомога аграріям Харківщини: кому дадуть до 50 тисяч гривень
02.05.2026, 17:34

Новини за темою:

01.05.2026
Температура у квітні на Харківщині була нижчою за кліматичну норму – підсумки
30.04.2026
Травень у Харкові розпочнеться з заморозків: оголосили IІ рівень небезпечності
24.04.2026
Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
24.04.2026
Квітень знову дивує – у Харкові та області вчергове йде сніг (фото/відео)
22.04.2026
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер


