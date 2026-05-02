Дні стають теплішими, вночі – заморозки: прогноз погоди на 3 травня у Харкові

Заморозки й у повітрі, і на землі прогнозують уночі з 2 на 3 травня спеціалісти Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Метеорологи опублікували два поспіль попередження про стихійні явища в Харківській області – на 3 та 4 травня. Обидва стосуються заморозків.

Уночі на 3 травня очікують по області заморозки в повітрі 0 – 3°; по місту заморозки в повітрі 0 – 2°. Вночі на 4 березня заморозки будуть лише на поверхні ґрунту – до трьох морозу.

При цьому вдень погода починає ставати все більш весняною. На 3 травня в місті прогнозують 13 – 15° тепла, по області – 12 – 17° тепла.

Уже з понеділка, 4 травня, стовпчики термометрів підберуться до позначки 20°, а у вівторок, 5 травня, повинні впевнено її перетнути та піти вгору.