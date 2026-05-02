Допомога аграріям Харківщини: кому дадуть до 50 тисяч гривень

Суспільство 17:34   02.05.2026
Оксана Горун
Допомога аграріям Харківщини: кому дадуть до 50 тисяч гривень

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про обласну програму підтримки агровиробників, яку ухвалили на нещодавній позачерговій сесії облради.

Програма спрямована на те, щоб допомогти нашим фермерам вдало пройти посівну 2026 року та зібрати врожай. У її межах передбачено надання одноразової фінансової допомоги сільгоспвиробникам, які обробляють до 500 гектарів угідь. Наразі на Харківщині працює майже 500 таких підприємств“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Тим, хто підходить під зазначені параметри, обіцяють допомогу в розмірі до 100 грн за кожний гектар землі, що обробляється. Тобто максимальна сума підтримки становитиме до 50 тисяч гривень на одного отримувача.

“Орієнтовний обсяг фінансування програми становить майже 14,8 мільйона гривень”, – повідомив Синєгубов.

Зазначимо, через різке зростання цін на пальне під час посівної аграрії зазнають фінансових труднощів. Про те, як фермери регіону переживають кризу, читайте в матеріалі МГ “Об’єктив”.

Автор: Оксана Горун
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 17:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про обласну програму підтримки агровиробників, яку ухвалили на нещодавній позачерговій сесії облради".